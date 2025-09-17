Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Студия ветерана Blizzard анонсировала ди...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы

Калифорнийская Bonfire Studios, основанная в 2016 году бывшим главным креативным директором Blizzard Entertainment Робом Пардо (Rob Pardo), представила Arkheron — мультиплеерный боевик, объединяющий элементы Diablo и королевской битвы.

Источник изображений: Bonfire Studios

Источник изображений: Bonfire Studios

События Arkheron развернутся в одноимённом сюрреалистическом измерении воспоминаний о мире живых. Обитатели этого места прикованы к загадочной Башне своим прошлым, которое не могут ни вспомнить, ни отпустить.

Игрокам в команде из трёх человек предстоит с боем (тем же самым будут заниматься 14 других отрядов) пробиваться к вершине Башни, комбинируя предметы с мощными способностями. Анонсирующий трейлер Arkheron прикреплён ниже.

С каждым успешным подъёмом число претендентов будет сокращаться, пока в финальном противостоянии на вершине не сойдутся две команды. Одна из них выйдет из схватки победителем, Башня обнулится, и цикл начнётся снова.

В Башне игроки будут собирать реликвии (оружие и умения). Набор из четырёх открывает статус Вечного (Eternal), который дарует пятую способность, но фиксирует текущий билд до конца матча. Обзорный трейлер геймплея прикреплён ниже.

Обещают стремительный изометрический экшен, изменчивый мир, широкий простор для экспериментов с архетипами, никаких ролей и классов (стиль игры определяют реликвии). Поддержка русского языка не заявлена.

Релиз Arkheron ожидается в 2026 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Этап альфа-тестирования пройдёт на ПК с 19 по 21 сентября — запросить доступ можно на странице в сервисе Valve.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Как Overwatch, но с танками: создатели World of Tanks анонсировали геройский шутер World of Tanks: Heat
PUBG: Battlegrounds скоро перестанет работать на PS4 и Xbox One, зато наконец «переедет» на PS5, Xbox Series X и S
Создатели The Elder Scrolls Online готовили смесь Destiny и «Бегущего по лезвию» — Фил Спенсер не мог оторваться от игры, но её всё равно отменили
Paradox добавила возмутившие фанатов платные кланы в стандартное издание Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и анонсировала два сюжетных DLC
На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3
Душевное приключение Sopa: Tale of the Stolen Potato отправит в волшебную страну за картошкой для супа бабушки — новый трейлер и дата выхода
Теги: arkheron, bonfire studios, экшен, королевская битва
arkheron, bonfire studios, экшен, королевская битва
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Вырезанный контент, бесшовный мир и никаких «современных» эпизодов: журналисты выяснили новые детали ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы 43 мин.
Даже авторы сценария The Wolf Among Us 2 не знают, что происходит с игрой 2 ч.
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее 4 ч.
Paradox добавила возмутившие фанатов платные кланы в стандартное издание Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и анонсировала два сюжетных DLC 4 ч.
Жертвы утечки данных Facebook через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга 5 ч.
Энтузиаст запустил классическую Doom на старом КПК и оставил работать — игра вылетела спустя два с половиной года 5 ч.
В мессенджере Max начинаются «открытые» тесты каналов — создавать их разрешат блогерам из реестра РКН 5 ч.
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях 6 ч.
На официальном сайте Like a Dragon засветилась Yakuza Kiwami 3 — Ryu Ga Gotoku Studio готовит анонс ремейка Yakuza 3 7 ч.
Microsoft обратилась к ИИ от Anthropic для Visual Studio Code — OpenAI больше не в почёте 8 ч.
Глава NVIDIA разочарован запретом Китая на покупку RTX Pro 6000D, но все вопросы будут решаться на высшем уровне 9 мин.
Журналисты протестировали Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3 — всем нравится младшая модель 45 мин.
CoreWeave инвестирует ещё £1,5 млрд в британские ИИ ЦОД 49 мин.
Российский специалист по ремонту ПК-оборудования VIK-on выпустил DDR5-тестер для ноутбуков 2 ч.
Garmin выпустила смарт-часы Venu 4 — улучшенные функции, светодиодный фонарик и цена от $550 2 ч.
iPhone 17 Pro обласкали в первых обзорах: «значительное обновление, вызывающее восторг» 2 ч.
СМИ и блогеры протестировали iPhone Air: «ультратонкий смартфон не без компромиссов» 2 ч.
Вышли первые обзоры iPhone 17: «лучший вариант базовой модели за последние годы» 2 ч.
Patriot представила два PCIe 5.0 SSD: Viper PV563 среднего уровня и PA523 — начального 3 ч.
Завтра утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн 4 ч.