Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы

Калифорнийская Bonfire Studios, основанная в 2016 году бывшим главным креативным директором Blizzard Entertainment Робом Пардо (Rob Pardo), представила Arkheron — мультиплеерный боевик, объединяющий элементы Diablo и королевской битвы.

События Arkheron развернутся в одноимённом сюрреалистическом измерении воспоминаний о мире живых. Обитатели этого места прикованы к загадочной Башне своим прошлым, которое не могут ни вспомнить, ни отпустить.

Игрокам в команде из трёх человек предстоит с боем (тем же самым будут заниматься 14 других отрядов) пробиваться к вершине Башни, комбинируя предметы с мощными способностями. Анонсирующий трейлер Arkheron прикреплён ниже.

С каждым успешным подъёмом число претендентов будет сокращаться, пока в финальном противостоянии на вершине не сойдутся две команды. Одна из них выйдет из схватки победителем, Башня обнулится, и цикл начнётся снова.

В Башне игроки будут собирать реликвии (оружие и умения). Набор из четырёх открывает статус Вечного (Eternal), который дарует пятую способность, но фиксирует текущий билд до конца матча. Обзорный трейлер геймплея прикреплён ниже.

Обещают стремительный изометрический экшен, изменчивый мир, широкий простор для экспериментов с архетипами, никаких ролей и классов (стиль игры определяют реликвии). Поддержка русского языка не заявлена.

Релиз Arkheron ожидается в 2026 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Этап альфа-тестирования пройдёт на ПК с 19 по 21 сентября — запросить доступ можно на странице в сервисе Valve.