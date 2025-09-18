Meta✴ представила умные AR-очки Ray-Ban Display со встроенным дисплеем и нейробраслетом в придачу

Компания Meta✴ представила на конференции Connect 2025 свои первые умные очки дополненной реальности со встроенным дисплеем — Meta✴ Ray-Ban Display. Они поступят в продажу в США конце сентября по цене $799. В начале 2026 года новинка появится в продаже в Канаде, Франции, Италии и Великобритании.

Очки Meta✴ Ray-Ban Display с немного более массивной оправой в классическом стиле Wayfarer оснащены полноцветным дисплеем с разрешением 600×600 пикселей и углом обзора 20°, встроенным в правую линзу. Дисплей размещён сбоку линзы, поэтому не закрывает обзор. Максимальная яркость составляет 5000 кд/м2, при этом рассеивание света составляет всего 2%, что означает, что окружающим он будет практически не виден. С его помощью пользователь сможет просматривать текстовые сообщения, субтитры и перевод в реальном времени, ленты Instagram✴, карты или превью фотографий, принимать видеозвонки, управлять воспроизведением музыки и получать визуальные ответы умного ассистента Meta✴ AI, не доставая смартфон. Также очки могут показывать пошаговые инструкции для пешеходов. Meta✴ Ray-Ban Display оснащены линзами Transitions, которые автоматически подстраиваются под условия освещения.

Подобно Ray-Ban Meta✴ AI, новые очки оснащены сенсорными панелями на дужках и поддерживают голосовое управление.

В комплекте с Meta✴ Ray-Ban Display поставляется специальный браслет Meta✴ Neural Band, который обеспечивает взаимодействие с носимым устройством жестами, используя электромиографию для считывания сигналов, поступающих с мышц. Например, сгибание указательного пальца позволяет выбрать пункт меню, а то же самое действие со средним пальцем выполняет функцию кнопки «Назад». Двойное сгибание среднего пальца включает и скрывает дисплей.

Продолжительность автономной работы умных очков в смешанном режиме составляет до 6 часов и до 30 часов при использовании зарядного футляра, а Meta✴ Neural Band — 18 часов. Браслет имеет степень защиты от воды IPX7.

Очки и браслет будут доступны в двух цветах: чёрном и песочном, и двух размерах: стандартном и большом.