Axiom Space представила первый орбитальн...
Axiom Space представила первый орбитальный ЦОД на МКС

Компания Axiom Space с партнёрами сообщила о создании первого орбитального дата-центра, который разместился на МКС. Этот ЦОД будет обслуживать не только станцию, но также любые спутники с оптическими терминалами на борту. Аппаратам в космосе больше не нужно будет ждать очереди или удобного положения на орбите для передачи данных на Землю. ЦОД на МКС сам обработает сырые данные со спутников и передаст на Землю итоговый результат.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

В космосе и на МКС в частности давно наблюдается дефицит вычислительных мощностей и каналов связи. Проект орбитальных ЦОД (ODC) с оптическими каналами связи в виде ячеистой сети позволяет решить вопрос как с трафиком, так и с проведением расчётов на месте. Проект компании Axiom Space, реализуемый совместно с компаниями Spacebilt, Microchip Technology, Phison Electronics и Skyloom, стал первым крупным шагом на пути к поставленной цели.

Модуль ЦОД и необходимые внутренние и внешние компоненты для его работы по оптическим каналам связи на борту МКС был доставлен на станцию в августе. Сегодня он формально приступил к работе. Это платформа AxDCU-1 в виде автономного сервера на платформе Red Hat Device Edge, специально разработанной для сред с ограниченными ресурсами. Непосредственно сервер создан компанией Spacebilt, которая использовала 64-разрядные процессоры Microchip PIC64-HPSC и накопители SSD Phison Pascari объёмом 128,88 Тбайт.

Для работы ЦОД в сети космической оптической связи компания Skyloom создала терминал. В дальнейшем он будет использоваться как коммерческими спутниками, так и государственными. Терминал способен обеспечить скорость связи с ЦОД на борту МКС до 2,5 Гбит/с. В будущем скорость обмена будет повышена до 100 Гбит/с.

«Мы закладываем фундамент оптической магистрали, которая однажды сделает космос таким же подключенным и богатым данными, как Земля, — сказал Эрик Мольцау (Eric Moltzau), коммерческий директор Skyloom. — Обеспечивая высокоскоростную оптическую связь с узлом AxODC, мы ускоряем будущее орбитальных облачных вычислений и принятия решений в космосе на основе искусственного интеллекта».

Облаку в космосе — быть, уверены в Axiom Space, запуская работу ЦОД на Международной космической станции.

Источник:

Теги: axiom space, цод, космическая миссия
