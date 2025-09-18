VR-гарнитуры Meta✴ Quest позволят превратить реальные помещения в виртуальное пространство

Компания Meta✴ работает над внедрением технологии, которая позволит владельцам гарнитур виртуальной реальности Quest запечатлеть реальное пространство и превратить его в цифровую фотореалистичную копию. Речь идёт о технологии Hyperscape, запуск которой состоялся на этой неделе. Она доступна в приложении Hyperscape Capture на VR-гарнитурах Quest 3 и Quest 3S.

Изначально пользователи смогут находиться внутри виртуальных копий пространств, которые они отсканировали с помощью VR-гарнитуры самостоятельно. Позднее появится поддержка совместного взаимодействия. Пользователи смогут отправлять ссылки своим знакомым и друзьям, чтобы те присоединились к ним внутри виртуальных копий реальных помещений. Это нововведение должно стать общедоступным «в ближайшее время».

Впервые Meta✴ продемонстрировала технологию Hyperscape на прошлогодней конференции Connect. Хотя и сейчас создаётся впечатление, что технология находится на ранней стадии развития, компания рассматривает возможность виртуального воссоздания реальных пространств как потенциально привлекательный вариант использования VR-гарнитур.

На конференции Connect 2025 разработчики продемонстрировали несколько заранее отсканированных виртуальных комнат, включая кухню знаменитого повара Гордана Рамси (Gordon Ramsy). Виртуальные копии комнат были очень похожи на свои реальные оригиналы вплоть до мелочей, таких как лежащая на столе еда или стопки книг. Иллюзия рассеивается при сильном приближении некоторых объектов, например, газеты, текст в которой при увеличении в некоторых местах расплывался. В целом же виртуальные комнаты выглядят весьма впечатляюще.

После завершения сканирования какого-либо пространства данные загружаются в облако, где в течение нескольких часов их обрабатывают для построения точной виртуальной копии помещения. После завершения обработки пользователь может в полной мере оценить результат проделанной работы.