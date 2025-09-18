Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника VR-гарнитуры M**a Quest позволят преврат...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

VR-гарнитуры Meta✴ Quest позволят превратить реальные помещения в виртуальное пространство

Компания Meta работает над внедрением технологии, которая позволит владельцам гарнитур виртуальной реальности Quest запечатлеть реальное пространство и превратить его в цифровую фотореалистичную копию. Речь идёт о технологии Hyperscape, запуск которой состоялся на этой неделе. Она доступна в приложении Hyperscape Capture на VR-гарнитурах Quest 3 и Quest 3S.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Изначально пользователи смогут находиться внутри виртуальных копий пространств, которые они отсканировали с помощью VR-гарнитуры самостоятельно. Позднее появится поддержка совместного взаимодействия. Пользователи смогут отправлять ссылки своим знакомым и друзьям, чтобы те присоединились к ним внутри виртуальных копий реальных помещений. Это нововведение должно стать общедоступным «в ближайшее время».

Впервые Meta продемонстрировала технологию Hyperscape на прошлогодней конференции Connect. Хотя и сейчас создаётся впечатление, что технология находится на ранней стадии развития, компания рассматривает возможность виртуального воссоздания реальных пространств как потенциально привлекательный вариант использования VR-гарнитур.

На конференции Connect 2025 разработчики продемонстрировали несколько заранее отсканированных виртуальных комнат, включая кухню знаменитого повара Гордана Рамси (Gordon Ramsy). Виртуальные копии комнат были очень похожи на свои реальные оригиналы вплоть до мелочей, таких как лежащая на столе еда или стопки книг. Иллюзия рассеивается при сильном приближении некоторых объектов, например, газеты, текст в которой при увеличении в некоторых местах расплывался. В целом же виртуальные комнаты выглядят весьма впечатляюще.

После завершения сканирования какого-либо пространства данные загружаются в облако, где в течение нескольких часов их обрабатывают для построения точной виртуальной копии помещения. После завершения обработки пользователь может в полной мере оценить результат проделанной работы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nintendo воскресила провальную VR-консоль Virtual Boy из 1995 года, но теперь это аксессуар для Switch
Прототипы AR-гарнитур Meta✴ показали яркое и широкоугольное будущее смешанной реальности
Это шанс для VR: Tencent выпустила открытую ИИ-модель Hunyuan 3D World Model 1.0, которая генерирует интерактивные 3D-миры
Представлены умные очки Ray-Ban Meta✴ Gen 2 с удвоенным временем автономной работы
Meta✴ представила умные AR-очки Ray-Ban Display со встроенным дисплеем и браслетом в придачу
Журналисты протестировали Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3 — всем нравится младшая модель
Теги: me, quest 3, виртуальная реальность
me, quest 3, виртуальная реальность
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Rutube объяснил: пиратский контент на хостинг закачивают пользователи, но Netflix пока не жалуется
«Базис» и «Киберпротект» объединяют усилия для создания комплексных решений защиты ИТ-инфраструктуры 33 мин.
Впервые в России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО 43 мин.
ИИ от OpenAI обошёл все команды из людей, а заодно и Google Deepmind, на чемпионате по программированию 2 ч.
Похоже, в Cyberpunk 2 всё-таки появится мультиплеер — вакансия выдала планы CD Projekt Red 3 ч.
Google превращает Discover в «новостную соцсеть» с подписками и постами из X и Instagram 4 ч.
Reddit готовит новый контракт с Google по интеграции с ИИ-сервисами 6 ч.
Даже авторы сценария The Wolf Among Us 2 не знают, что происходит с игрой 14 ч.
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее 16 ч.
Paradox добавила возмутившие фанатов платные кланы в стандартное издание Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и анонсировала два сюжетных DLC 17 ч.
Жертвы утечки данных Facebook через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга 17 ч.
В камерах iPhone 17 Pro Max и iPhone Air нашёлся баг — некоторые фото получаются испорченными 7 мин.
Тарифная политика Трампа затормозила рост рынка ПК в США — не спасает даже переход на Windows 11 13 мин.
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября 31 мин.
VR-гарнитуры Meta Quest позволят превратить реальные помещения в виртуальное пространство 38 мин.
Axiom Space представила первый орбитальный ЦОД на МКС 40 мин.
Стартап Groq привлёк на развитие $750 млн, получив оценку в $6,9 млрд 2 ч.
Dell представила ИИ-сервер PowerEdge XE7740 с ускорителями Intel Gaudi 3 2 ч.
Представлены умные очки Ray-Ban Meta Gen 2 с удвоенным временем автономной работы 2 ч.
Meta представила умные AR-очки Ray-Ban Display со встроенным дисплеем и нейробраслетом в придачу 2 ч.
Logitech анонсировала игровую гарнитуру Astro A20 X, которая умеет работать с двумя устройствами сразу 2 ч.