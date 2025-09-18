Сегодня 18 сентября 2025
Hayabusa2 может не суметь взять пробы с астероида 1998 KY26: учёные обсчитались с размерами тела

Знаменитый японский зонд Hayabusa2 в прошлом успешно совершил забор и доставку на Землю грунта с астероида Рюгу, после чего отправился с той же целью к астероиду 1998 KY26. Новый объект для исследований должен быть гораздо меньше предыдущего — 30 метров в поперечнике против 900 у Рюгу, однако целевой астероид оказался ещё меньше, что подтвердили новые наблюдения за ним. И это кратно усложняет миссию Hayabusa2 вплоть до полного её срыва.

Источник изображения: ESO

Художественное представление встречи зонда «Хаябуса-2» и астероида 1998 KY26. Источник изображения: ESO

В ходе своей первоначальной миссии в 2018 году зонд «Хаябуса-2» исследовал астероид 162173 Рюгу диаметром 900 метров, а образцы астероида были доставлены на Землю в 2020 году. С оставшимся топливом космический корабль был отправлен с продлённой до 2031 года миссией для встречи с астероидом 1998 KY26 с целью узнать больше о самых маленьких астероидах. Это будет первый случай, когда космическая миссия будет работать с крошечным астероидом — во всех предыдущих случаях зонды посещали астероиды диаметром в сотни или даже тысячи метров. Но учёные даже не предполагали, что новая цель окажется ещё меньше и с ещё большей скоростью вращения.

Свежие наблюдения за объектом, в том числе с помощью «Очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории» (VLT ESO), обнаружили, что целевой астероид почти в три раза меньше ожидаемого и быстрее совершает обороты вокруг своей оси. Зонду будет очень сложно коснуться его поверхности, чтобы получить образцы грунта.

«Мы обнаружили, что в реальности объект полностью отличается от того, как он описывался ранее, — поясняют астрономы. — Новые наблюдения в сочетании с предыдущими радиоданными показали, что астероид имеет всего 11 метров в ширину, что означает, что он может легко поместиться внутри купола телескопа VLT, используемого для наблюдения за ним». Также он вращается примерно в два раза быстрее, чем считалось ранее: один день на этом астероиде длится всего пять минут. Предыдущие данные указывали, что астероид имел около 30 метров в диаметре и совершал оборот примерно за 10 минут.

«Меньший размер и более быстрое вращение, измеренные сейчас, сделают визит Hayabusa2 еще более интересным, но и еще более сложным», — заключают исследователи. Это связано с тем, что маневр приземления, при котором космический корабль как бы «целует» астероид, будет выполнить сложнее, чем ожидалось.

Но есть и хорошие новости. На примере 1998 KY26 астрономы отработали методику обнаружения малых астероидов, подобных тому, который внезапно посетил небо над Челябинском в 2013 году. Это может дать Земле фору для защиты от подобных небесных тел. Ко всему прочему факт посещения космическим кораблём маленького астероида, сравнимого по размерам с самим аппаратом — весьма нетривиальное событие и оно войдёт в историю космонавтики.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
хаябуса-2, астероиды, космический зонд, астрономия
