Градостроительная стратегия Frostpunk 2 вышла на консолях, а версия для ПК получила полную поддержку геймпадов

Польский издатель и разработчик 11 bit studios опубликовал новый трейлер своей градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 2 по случаю расширения её платформенной географии.

В свежем ролике указано, что игра теперь доступна не только на ПК, но также на PS5, Xbox Series X и S. Компьютерная версия Frostpunk 2 получила патч 1.4, который добавил полную поддержку игровых контроллеров, улучшенный интерфейс и небольшие корректировки баланса. Список всех изменений приведён на странице в Steam.

Градостроительная стратегия от 11 bit studios предлагает заняться развитием города, пережившего нашествие апокалиптической Вьюги, опустошившей Землю. Став великим Наместником, геймер будет строить новые районы города, удовлетворять (или игнорировать) нужды его жителей, а также улаживать конфликты между фракциями.

Frostpunk 2 изначально вышла на ПК (Steam, EGS, GOG, Microsoft Store) и в библиотеке PC Game Pass год назад — 20 сентября 2024-го. Через несколько дней после релиза игра окупилась, а по продажам за первые три дня превзошла первую часть.