AMD тайком выпустила Radeon RX 7700 с 16 Гбайт видеопамяти на 256-битной шине

Компания AMD неожиданно представила ещё одну видеокарту поколения архитектуры RDNA 3 — модель Radeon RX 7700. Карта обладает гибридными характеристиками моделей RX 7700 XT и RX 7800 XT, хотя и медленнее обеих.

В основе Radeon RX 7700 используется графический процессор Navi 32 с 40 исполнительными блоками, 2560 потоковыми процессорами, 160 текстурными блоками, 96 блоками растеризации, 80 текстурными блоками, 80 ИИ-ускорителями и 40 блоками трассировки лучей. AMD отмечает, что в составе GPU присутствуют 28,1 млрд транзисторов.

Видеокарта получила 16 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной, что делает её ближе к модели RX 7800 XT, поскольку модель RX 7700 XT оснащена памятью с 192-битной шиной. Скорость памяти у Radeon RX 7700 такая же, как у RX 7800 XT — 19,5 Гбит/с на контакт. Пропускная способность памяти тоже идентична и составляет 624 Гбайт/с.

AMD не сообщила официальные данные об энергопотреблении видеокарты, но рекомендует использовать вместе с ней блок питания мощностью от 700 Вт. Карта оснащена двумя 8-контактными разъёмами питания PCIe. На странице продукта не указаны данные о региональной доступности и стоимости видеокарты. Учитывая такой тихий выпуск, можно предположить, что новинка предназначена для OEM-производителей и системных интеграторов.

По словам AMD, производительность RX 7700 примерно на 16–19 % ниже, чем у RX 7700 XT.