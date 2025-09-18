Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х

Компания SilverStone представила ретро-корпус FLP02 (SST-FLP02). Впервые его показывали на выставке Computex летом этого года. Несмотря на старомодный внешний вид, корпус поддерживает установку самого передового компьютерного оборудования.

Основными материалами корпуса SilverStone FLP02 являются сталь и пластик. Компания выпустила корпус в характерном для корпусов 80–90-х годов бежевом цвете. Размеры FLP02 составляют 232 × 494 × 472 мм, что по современным меркам довольно скромно. Вес новинки составляет 9,79 кг. Корпус поддерживает установку материнских плат форматов Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и серверных SSI-CEB. Есть поддержка 7 слотов расширения, а также двух дополнительных, если пользователь захочет установить видеокарту вертикально.

SilverStone FLP02 поддерживает установку графических ускорителей длиной до 386 мм, когда фронтальная клетка для 3,5/2,5-дюймовых накопителей не установлена. В противном случае внутрь можно установить видеокарту длиной до 279 мм.

Максимальная поддерживаемая ширина видеокарты составляет 188 мм без комплектного крепления и 152 мм с установленным креплением. Учитывая всё это, с корпусом совместимы даже флагманские карты уровня GeForce RTX 5090. Корпус также поддерживает установку блоков питания длиной до 250 мм. Таким образом, в него без проблем влезет даже монстр уровня Corsair WS3000 на 3000 Вт.

SilverStone FLP02 поддерживает разные конфигурации охлаждения. На фронтальной стороне имеются места под установку двух 120-мм вентиляторов, сзади есть место для одного 120/140-мм вентилятора. Сверху можно установить три 120-мм, либо два 140-мм или 160-мм вентилятора. Вместо вентиляторов спереди можно установить радиатор СЖО размером 120 или 140 мм, наверху поместится радиатор размером до 360 мм. Также поддерживаются воздушные суперкулеры высотой до 182 мм — можно установить тот же Noctua NH-D15 G2.

Корпус предлагает три внешних 5,25-дюймовых отсека, которые можно использовать для оптических дисководов, USB-хабов или в качестве отсеков для горячей замены HDD или SSD. Новинка предлагает один 3,5-дюймовый отсек и один 2,5-дюймовый — каждый позволяет установить по два накопителя соответствующего размера. Дополнительный третий отсек поддерживает установку двух 3,5-дюймовых или двух 2,5-дюймовых носителей.

На передней панели FLP02 расположены кнопка питания, кнопка перезагрузки, а также функциональная кнопка турборежима. Также предусмотрена кнопка блокировки, предотвращающая случайное нажатие кнопок питания и сброса.

SilverStone оснастила FLP02 контроллером вентиляторов, к которому можно подключить до восьми вентиляторов с ШИМ-управлением. Кнопка турборежима, по сути, разгоняет их до максимальной скорости. Контроллер оснащён кабелем, который можно подключить к одному из разъёмов ШИМ-управления на материнской плате для точной настройки.

На фронтальной панели также имеются зелёный индикатор питания, оранжевый индикатор турборежима, красный светодиод активности жёсткого диска и большой цифровой дисплей, отображающий рабочий цикл вентиляторов, подключённых к контроллеру. Набор портов передней панели состоит из одного USB Type-C, двух USB 3.0 Type-A и комбинированного 3,5-мм аудиовыхода.

Рекомендованная стоимость SilverStone FLP02 составляет $220. В продаже появится в четвёртом квартале этого года.