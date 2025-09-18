Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости корпуса, настольные компьютеры Представлен ностальгический корпус Silve...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х

Компания SilverStone представила ретро-корпус FLP02 (SST-FLP02). Впервые его показывали на выставке Computex летом этого года. Несмотря на старомодный внешний вид, корпус поддерживает установку самого передового компьютерного оборудования.

Источник изображений: SilverStone

Источник изображений: SilverStone

Основными материалами корпуса SilverStone FLP02 являются сталь и пластик. Компания выпустила корпус в характерном для корпусов 80–90-х годов бежевом цвете. Размеры FLP02 составляют 232 × 494 × 472 мм, что по современным меркам довольно скромно. Вес новинки составляет 9,79 кг. Корпус поддерживает установку материнских плат форматов Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и серверных SSI-CEB. Есть поддержка 7 слотов расширения, а также двух дополнительных, если пользователь захочет установить видеокарту вертикально.

SilverStone FLP02 поддерживает установку графических ускорителей длиной до 386 мм, когда фронтальная клетка для 3,5/2,5-дюймовых накопителей не установлена. В противном случае внутрь можно установить видеокарту длиной до 279 мм.

Максимальная поддерживаемая ширина видеокарты составляет 188 мм без комплектного крепления и 152 мм с установленным креплением. Учитывая всё это, с корпусом совместимы даже флагманские карты уровня GeForce RTX 5090. Корпус также поддерживает установку блоков питания длиной до 250 мм. Таким образом, в него без проблем влезет даже монстр уровня Corsair WS3000 на 3000 Вт.

SilverStone FLP02 поддерживает разные конфигурации охлаждения. На фронтальной стороне имеются места под установку двух 120-мм вентиляторов, сзади есть место для одного 120/140-мм вентилятора. Сверху можно установить три 120-мм, либо два 140-мм или 160-мм вентилятора. Вместо вентиляторов спереди можно установить радиатор СЖО размером 120 или 140 мм, наверху поместится радиатор размером до 360 мм. Также поддерживаются воздушные суперкулеры высотой до 182 мм — можно установить тот же Noctua NH-D15 G2.

Корпус предлагает три внешних 5,25-дюймовых отсека, которые можно использовать для оптических дисководов, USB-хабов или в качестве отсеков для горячей замены HDD или SSD. Новинка предлагает один 3,5-дюймовый отсек и один 2,5-дюймовый — каждый позволяет установить по два накопителя соответствующего размера. Дополнительный третий отсек поддерживает установку двух 3,5-дюймовых или двух 2,5-дюймовых носителей.

На передней панели FLP02 расположены кнопка питания, кнопка перезагрузки, а также функциональная кнопка турборежима. Также предусмотрена кнопка блокировки, предотвращающая случайное нажатие кнопок питания и сброса.

SilverStone оснастила FLP02 контроллером вентиляторов, к которому можно подключить до восьми вентиляторов с ШИМ-управлением. Кнопка турборежима, по сути, разгоняет их до максимальной скорости. Контроллер оснащён кабелем, который можно подключить к одному из разъёмов ШИМ-управления на материнской плате для точной настройки.

На фронтальной панели также имеются зелёный индикатор питания, оранжевый индикатор турборежима, красный светодиод активности жёсткого диска и большой цифровой дисплей, отображающий рабочий цикл вентиляторов, подключённых к контроллеру. Набор портов передней панели состоит из одного USB Type-C, двух USB 3.0 Type-A и комбинированного 3,5-мм аудиовыхода.

Рекомендованная стоимость SilverStone FLP02 составляет $220. В продаже появится в четвёртом квартале этого года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Cougar выпустила корпус CFV235 с «парящим» отсеком для материнской платы
darkFlash представила необычный корпус Floatron F1 с пьедесталом
SilverStone выпустила олдскульный корпус Seta H2 с поддержкой 15 жестких дисков
Тарифная политика Трампа затормозила рост рынка ПК в США — не спасает даже переход на Windows 11
Adata представила два суперкулера XPG Maestro Plus c дисплеями и корпус XPG Valor Air Pro
Chieftec показала на IFA 2025 новые корпуса, блоки питания и СЖО
Теги: silverstone, компьютерный корпус, ретро
silverstone, компьютерный корпус, ретро
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сегодня утром недалеко от Земли пролетит огромный астероид 2025 FA22, и за ним можно понаблюдать онлайн
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11 27 мин.
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome 32 мин.
Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов 2 ч.
Microsoft напомнила об окончании расширенной поддержки Office 2016 и Office 2019 в следующем месяце 2 ч.
Epic Games Store устроил раздачу культового приключения Samorost 2 и социального выживания Project Winter 2 ч.
«А кто спрашивает?», — точность ответов DeepSeek зависит от региона пользователя 2 ч.
Уже не DLC, но ещё не Dying Light 3: критики вынесли вердикт Dying Light: The Beast 3 ч.
Слухи: авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024 взял курс на PS5 5 ч.
В «Рувики» ИИ займётся обновлением статей и борьбой с вандалами 5 ч.
Полноэкранный интерфейс Xbox оказался доступен для всех — Asus ROG Xbox Ally теряет эксклюзивность 5 ч.
Новая статья: Обзор и тест системы жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 Pro: внимание на экран! 15 мин.
Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х 2 ч.
Northrop Grumman справилась с отказавшими двигателями — космогрузовик Cygnus XL долетел до МКС 4 ч.
Huawei пообещала создать «самый мощный в мире» ИИ-кластер, который в разы превзойдёт решения Nvidia 4 ч.
Учёные создали наношестерёнки размером с человеческую клетку, которые вращаются от лазера 5 ч.
TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic 6 ч.
Corsair представила ультралёгкую игровую мышь весом 36 граммов с автономностью до 70 часов 6 ч.
Акции Intel взлетели на новости об инвестициях Nvidia 6 ч.
Intel и Nvidia объявили о подготовке нескольких поколений x86-процессоров с графикой Nvidia для ПК и ЦОД 6 ч.
Oracle добавит ИИ-сервисы в облако UK Sovereign Cloud в рамках инвестиционного плана на $5 млрд 7 ч.