«А кто спрашивает?», — точность ответов DeepSeek зависит от региона пользователя

Американская компания CrowdStrike, являющаяся мировым лидером в области кибербезопасности, провела эксперимент, в ходе которого выяснила, что качество генерируемого кода сильно зависит от того, кто его собирается использовать и в каких случаях. Например, запрос написать программу для управления промышленными системами содержал ошибки в 22,8 % случаев, а при указании, что этот код предназначен для использования на Тайване, доля ошибок выросла до 42,1 % или был получен полный отказ в генерации.

Качество кода ухудшалось, если он предназначался для Тибета, Тайваня или религиозной группы Фалуньгун, которая запрещена в Китае, пишет TechSpot со ссылкой на The Washington Post. В частности, для Фалуньгун DeepSeek отказывался генерировать код в 45 % случаев. По мнению специалистов CrowdStrike, это может быть связано с тем, что ИИ-бот следует политической линии Коммунистической партии Китая, сознательно генерируя уязвимый код для определённых групп, либо с тем, что обучающие данные для некоторых регионов, таких как Тибет, содержат код низкого качества, созданный менее опытными программистами.

Также высказывается альтернативное мнение относительно того, что система могла самостоятельно принять решение генерировать некорректный код для регионов, ассоциируемых с оппозицией. При этом исследователи CrowdStrike отметили, что код, предназначенный для США, оказался наиболее надёжным, что может быть связано как с качеством обучающих данных, так и с желанием DeepSeek завоевать американский рынок.

Ранее 3DNews сообщал, что DeepSeek часто воспроизводит официальную позицию китайских властей по чувствительным темам, независимо от её достоверности, а в июле немецкие власти потребовали от Google и Apple запретить к установке на устройства приложение компании в Германии из-за подозрений в незаконной передаче данных пользователей в Китай. Отметим, использование данного приложения также запрещено на устройствах федеральных агентств и государственных учреждений США.