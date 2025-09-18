Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome

Google предоставит искусственному интеллекту (ИИ) Gemini в браузере Chrome более широкий доступ к вкладкам, истории браузера, данным из Google-приложений, включая почтовый сервис Gmail и «Календарь», и превратит адресную строку в точку входа для ИИ-режима (AI Mode).

Новые функции, включая ИИ-режим в адресной строке (Omnibox) и агентного ИИ под кодовым названием Project Mariner, который будет выполнять различные задачи в интернете за пользователя, появятся в ближайшие недели (для ИИ-режима) и месяцы (для ИИ-агента). При этом платное ограничение на использование Gemini внутри Chrome, по сообщению PCWorld, будет снято. Пользователи смогут переключаться между традиционным поиском и ИИ-режимом с помощью специального значка в строке ввода, а также задавать длинные контекстные вопросы вместо коротких ключевых слов.

Пользователи смогут обратиться к Gemini за помощью в понимании содержимого определенной веб-страницы, работать с разными вкладками или выполнять другие действия в рамках одной вкладки, например, запланировать встречу или выполнить поиск видео на YouTube. «Мы разрабатываем браузер, чтобы помочь вам получать максимальную отдачу от Интернета способами, которые еще несколько лет назад казались нам невозможными, — заявил Рик Остерлох (Rick Osterloh), старший вице-президент Google, отвечающий за платформы и устройства. — И мы делаем это, сохраняя скорость, простоту и безопасность Chrome, которые так нравятся многим людям».

Новый Gemini в Chrome более глубоко интегрируется с приложениями Google, такими как «Календарь», YouTube и «Карты», поэтому пользователи могут получать доступ к этим сервисам, не переходя на другую веб-страницу.

Также в ближайшие месяцы пользователи смогут попросить агента Gemini выполнить определенные задачи, например, записаться на стрижку или заказать продукты на неделю. Ранее функции агента были частью внутреннего проекта под названием Project Mariner, который пользовался популярностью у сотрудников.

Google также усилила с помощью ИИ безопасность в своём браузере. Теперь Chrome будет выявлять мошеннические сайты, фальшивые розыгрыши и ресурсы, запрашивающие подозрительные разрешения, например, на доступ к камере. Кроме того, ИИ сможет выявлять скомпрометированные пароли и на определённых сайтах автоматически сбрасывать их, сохраняя обновлённые пароли в безопасном хранилище.

По мнению представителей Google, такие функции укрепляют позиции компании в конкурентной гонке с Microsoft Edge и Opera, которые также развивают агентные ИИ-возможности в своих браузерах. В то же время, технология пока ограничена англоязычным контентом, а её масштабное внедрение будет происходить поэтапно — без громких анонсов.