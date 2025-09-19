Meta✴ провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta✴

Артистам, которые выступают перед публикой вживую, рекомендуют не работать с детьми и животными из-за их непредсказуемости — похоже, в этот список пора добавлять гаджеты с искусственным интеллектом. Это наглядно подтвердила презентация умных очков Ray-Ban Meta✴ на мероприятии Meta✴ Connect 2025 — устройство так и норовило преподнести выступающим тот или иной неприятный сюрприз, пишет PC Gamer.

Глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) пообещал, что Ray-Ban Meta✴ «наделят людей новыми возможностями» и помогут своим владельцам «стать умнее» благодаря улучшенным функциям ИИ. Но когда началась демонстрация, всё пошло не по плану. В эфир по видеосвязи вышел шеф-повар Джек Манкузо (Jack Mancuso), который попросил смарт-очки помочь ему в приготовлении соуса для стейков в корейском стиле. Устройство, казалось, распознало все лежащие перед поваром ингредиенты, но проигнорировало его вопрос и начало рассказывать, что ему понадобится для соуса. А в ответ на прямой вопрос: «Что мне сделать сначала?» — заявило, что основа для соуса уже готова. Когда повар повторил свой вопрос, ИИ ответил: «Вы уже смешали основные ингредиенты» — и попросил его натереть грушу в несуществующий соус. Тогда кулинар высказал предположение, что барахлит Wi-Fi и передал слово Цукербергу.

«Всё хорошо, всё хорошо. Ирония всей этой истории в том, что ты годами создаёшь технологии, и в один день Wi-Fi... застаёт тебя врасплох», — попытался сохранить присутствие духа глава Meta✴. Но на этом проблемы не закончились. Когда он сам надел очки и управляющий ими браслет и попытался ответить на видеозвонок, то смог отправить текстовое сообщение в ответ, но принять сам звонок у него так и не вышло. «Ну, я... посмотрим, что там случилось. Нехорошо. Не знаю, что случилось. Может, Боз попытается мне позвонить ещё раз», — комментировал происходящее глава компании, которому безуспешно пытался дозвониться её технический директор Эндрю Босворт (Andrew Bosworth). В итоге Цукерберг сдался, признался, что не знает, что и сказать, а Босворту пришлось выйти на сцену лично.

Босворт позже рассказал, что на самом деле стало причиной проблем. «Когда шеф-повар сказал: "Эй, Meta✴, запусти Live AI", это запустило Live AI на всех очках Meta✴ Ray-Ban в здании, — сказал Босворт. — Мы перенаправили трафик Live AI на наш сервер разработчиков, чтобы, в теории, изолировать его, но мы сделали это для всех в том здании на тех точках доступа. По сути, мы сами устроили себе DDoS-атаку». Так что, это не была проблема с Wi-Fi, как утверждал Цукерберг на сцене.

Возможно, обновлённые Ray-Ban Meta✴ действительно нуждаются в некоторой доработке, но на умные очки первого поколения спрос оказался достаточно высоким. И если, как иногда говорят в шоу-бизнесе, плохого пиара не бывает, то и ущерб для репутации устройства, возможно, будет не таким уж значительным.