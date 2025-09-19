Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника M**a провалила презентацию смарт-очков —...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Meta✴ провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta✴

Артистам, которые выступают перед публикой вживую, рекомендуют не работать с детьми и животными из-за их непредсказуемости — похоже, в этот список пора добавлять гаджеты с искусственным интеллектом. Это наглядно подтвердила презентация умных очков Ray-Ban Meta на мероприятии Meta Connect 2025 — устройство так и норовило преподнести выступающим тот или иной неприятный сюрприз, пишет PC Gamer.

Источник изображений: pcgamer.com

Источник изображений: pcgamer.com

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) пообещал, что Ray-Ban Meta «наделят людей новыми возможностями» и помогут своим владельцам «стать умнее» благодаря улучшенным функциям ИИ. Но когда началась демонстрация, всё пошло не по плану. В эфир по видеосвязи вышел шеф-повар Джек Манкузо (Jack Mancuso), который попросил смарт-очки помочь ему в приготовлении соуса для стейков в корейском стиле. Устройство, казалось, распознало все лежащие перед поваром ингредиенты, но проигнорировало его вопрос и начало рассказывать, что ему понадобится для соуса. А в ответ на прямой вопрос: «Что мне сделать сначала?» — заявило, что основа для соуса уже готова. Когда повар повторил свой вопрос, ИИ ответил: «Вы уже смешали основные ингредиенты» — и попросил его натереть грушу в несуществующий соус. Тогда кулинар высказал предположение, что барахлит Wi-Fi и передал слово Цукербергу.

«Всё хорошо, всё хорошо. Ирония всей этой истории в том, что ты годами создаёшь технологии, и в один день Wi-Fi... застаёт тебя врасплох», — попытался сохранить присутствие духа глава Meta. Но на этом проблемы не закончились. Когда он сам надел очки и управляющий ими браслет и попытался ответить на видеозвонок, то смог отправить текстовое сообщение в ответ, но принять сам звонок у него так и не вышло. «Ну, я... посмотрим, что там случилось. Нехорошо. Не знаю, что случилось. Может, Боз попытается мне позвонить ещё раз», — комментировал происходящее глава компании, которому безуспешно пытался дозвониться её технический директор Эндрю Босворт (Andrew Bosworth). В итоге Цукерберг сдался, признался, что не знает, что и сказать, а Босворту пришлось выйти на сцену лично.

Босворт позже рассказал, что на самом деле стало причиной проблем. «Когда шеф-повар сказал: "Эй, Meta, запусти Live AI", это запустило Live AI на всех очках Meta Ray-Ban в здании, — сказал Босворт. — Мы перенаправили трафик Live AI на наш сервер разработчиков, чтобы, в теории, изолировать его, но мы сделали это для всех в том здании на тех точках доступа. По сути, мы сами устроили себе DDoS-атаку». Так что, это не была проблема с Wi-Fi, как утверждал Цукерберг на сцене.

Возможно, обновлённые Ray-Ban Meta действительно нуждаются в некоторой доработке, но на умные очки первого поколения спрос оказался достаточно высоким. И если, как иногда говорят в шоу-бизнесе, плохого пиара не бывает, то и ущерб для репутации устройства, возможно, будет не таким уж значительным.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На умных очках Meta✴ появятся сторонние приложения, но не скоро
Анонсированы умные очки Oakley Meta✴ Vanguard с защитой IP67 для спортсменов
Meta✴ представила умные AR-очки Ray-Ban Display со встроенным дисплеем и нейробраслетом в придачу
VR-гарнитуры Meta✴ Quest позволят превратить реальные помещения в виртуальное пространство
Представлены умные очки Ray-Ban Meta✴ Gen 2 с удвоенным временем автономной работы
Журналисты протестировали Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3 — всем нравится младшая модель
Теги: me, умные очки, презентация
me, умные очки, презентация
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Водных миров не существует — глобальный океан является ненаучной фантастикой, доказали учёные
iPhone 17 Pro очень легко царапается, пожаловались первые покупатели
Энтузиасты докопались до причин лагов и статтеров на ноутбуках Asus ROG — виноваты ошибки в BIOS
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября
Ретрошутер Cultic получил вторую сюжетную главу, которая стартовала в Steam с рейтингом 100 % 52 мин.
У медицинского ИИ обнаружилась склонность к дискриминации женщин и расизму 2 ч.
Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна 3 ч.
OpenAI уличила ИИ в преднамеренной лжи — полностью её изжить пока не удаётся 4 ч.
Создатели Arma 4 анонсировали Cosmo Tales — космический экшен с разумным звездолётом и путешествиями по альтернативным измерениям 5 ч.
«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast 6 ч.
На умных очках Meta появятся сторонние приложения, но не скоро 6 ч.
Google начнёт жёстче фильтровать интимные фото в поиске 6 ч.
GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут 7 ч.
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад 11 ч.
Microsoft потратит $6 млрд на аренду у Nscale ИИ-мощностей в Норвегии 17 мин.
AOC выпустила 26,5" игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG276QKD2 с разрешением 2K и частотой 500 Гц 51 мин.
Meta свернула работу пяти действующих ЦОД, чтобы сделать из них один крупный ИИ-кластер 2 ч.
NVIDIA инвестирует £2 млрд в развитие экосистемы ИИ-стартапов Великобритании — £500 млн получит Nscale 2 ч.
Солнце поставило Земле лайк — астрономы показали корональную дыру в форме сердечка 2 ч.
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta 2 ч.
Мыши и мухи-дрозофилы благополучно вернулись в Россию после 30 дней на орбите 2 ч.
В Нью-Йорке заработал гибридный ЦОД Digital Realty с ИИ-кластером и квантовым компьютером 2 ч.
Производитель роботов-пылесосов Dreame намекнул на выпуск первого смартфона — Dreame Space 2 ч.
Хуанг признался, что Nvidia тайно работала с Intel над созданием процессоров с прошлого года 2 ч.