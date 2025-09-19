Сегодня 19 сентября 2025
Ретрошутер Cultic получил вторую сюжетную главу, которая стартовала в Steam с рейтингом 100 %

Разработчик-одиночка Джейсон Смит (Jason Smith), также известный как Jasozz Games, при содействии издательства 3D Realms выпустил вторую сюжетную главу для своего ретрошутера Cultic. По случаю релиза он также подготовил зрелищный трейлер с новыми врагами, оружием и локациями.

Источник изображения: 3D Realms

Источник изображения: 3D Realms

Главный герой Cultic, несгибаемый борец с беспощадным культом, в начале второй главы оказывается в тёмном морге под осаждённым полицейским участком. В городе бесчинствуют сектанты, и разобраться с ними в состоянии только протагонист.

Новая сюжетная добавка содержит свежее оружие (револьвер, полуавтоматический дробовик), обновлённую механику уклонения, три карты для режима выживания и доработанную механику использования щитов (можно спокойно переносить во время перестрелок и использовать одновременно с пистолетами).

В комментариях под свежим трейлером пользователи хвалят проект за сложность и разнообразие, называя его достойным представителем жанра. Игроки считают, что Cultic вобрал в себя лучшие черты классических шутеров вроде Blood, Duke Nukem и других. «Выглядит невероятно, первая глава была настоящим скрытым бриллиантом, а эта выглядит даже лучше первой», — написал некто hihuman.

Cultic вышла 13 октября 2022 года на PC (Steam), собрав за всё время 326 пользовательских отзывов (рейтинг 96 %). У второй главы за первые часы после релиза набралось 63 отзыва в магазине Valve, среди которых нет ни одного отрицательного (рейтинг 100 %).

Источники:

Теги: шутер, cultic, jasozz games, 3d realms
