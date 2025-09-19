ASRock представила Radeon RX 7700 Challenger и раскрыла частоты новой видеокарты AMD

Компания ASRock представила свою версию видеокарты Radeon RX 7700 в исполнении Challenger. Карта оснащена компактной системой охлаждения с двумя вентиляторами.

Компания AMD вчера удивила анонсом новой настольной видеокарты Radeon RX 7700 на графическом процессоре с архитектурой RDNA 3. Новинка базируется на варианте графического процессора Navi 32, имеющем меньше исполнительных блоков, чем у модели Radeon RX 7700 XT. В составе GPU младшей модели используются 2560 потоковых процессоров, что на 26 % меньше, чем у XT-версии.

В то же время Radeon RX 7700 оснащена более быстрой видеопамятью, чем RX 7700 XT. Новая модель предлагает 16 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 19,5 Гбит/с на контакт. Для сравнения, модель RX 7700 XT оснащена 12 Гбайт памяти со скоростью 18 Гбит/с. В сочетании с более широкой 256-битной шиной памяти RX 7700 обладает на 44 % более высокой пропускной способностью памяти.

Компания AMD не сообщила о частотах графического процессора в составе RX 7700. Их указала компания ASRock, анонсировав модель Radeon RX 7700 Challenger без дополнительного заводского разгона. Согласно этой информации, игровая частота GPU в составе RX 7700 составляет 2041 МГц, а Boost-частота — 2459 МГц. К сожалению, показатель энергопотребления видеокарты (Total Board Power, TBP) по-прежнему неизвестен.

Визуально Radeon RX 7700 в исполнении Challenger полностью идентична модели RX 7700 XT Challenger OC. Карта имеет толщину 2,5 слота расширения, два вентилятора и минимум RGB-подсветки. Информации о стоимости новинки производитель не предоставил.