Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсировали «экстремальную игру о трюках и граффити из светлого будущего» — первый тизер и детали Hyperfunk

Фанаты граффити-экшена Bomb Rush Cyberfunk от нидерландской студии Team Reptile с самого релиза мечтали о добавлении мультиплеера. В оригинальной игре реализовать его разработчики так и не смогли, но сделают это в следующем проекте.

Hyperfunk позиционируется в качестве продолжателя идей Bomb Rush Cyberfunk и «экстремальной игры о трюках и граффити из светлого будущего». Анонсирующий тизер прикреплён ниже. Судя по комментариям, фанаты в полном восторге.

По сюжету общество формируется под влиянием онлайнового пространства «Гипер» (Hyper), пока в реальности группировки уличных художников соревнуются в интерпретациях этого нового мира.

«Hyperfunk — это две секунды в секунду эволюционировавшего стиля фанк. Дай бой командам соперников, проводи время онлайн, изучай город, делай безумные трюки и гоняй по улицам», — призывают разработчики.

Исследовать город в Hyperfunk нужно будет на безумных скоростях. Игрокам предстоит заряжать личный ускоритель за счёт трюков на роликовых коньках, скейтборде или велосипеде BMX: чем выше счёт комбо, тем сильнее можно разогнаться.

Скриншоты

Обещают граффити-битвы в реальном времени (кто лучше раскрасит округу и сбежит от полиции), четыре типа граффити, возможность встретить случайных игроков в Hyper и проводить время с друзьями на улицах.

Релиз Hyperfunk ожидается в неопределённом «светлом будущем» на ПК (Steam) и неназванных консолях. Судя по описанию в сервисе Valve, вслед за Bomb Rush Cyberfunk новая игра получит текстовый перевод на русский язык.