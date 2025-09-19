Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсир...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсировали «экстремальную игру о трюках и граффити из светлого будущего» — первый тизер и детали Hyperfunk

Фанаты граффити-экшена Bomb Rush Cyberfunk от нидерландской студии Team Reptile с самого релиза мечтали о добавлении мультиплеера. В оригинальной игре реализовать его разработчики так и не смогли, но сделают это в следующем проекте.

Источник изображений: Team Reptile

Источник изображений: Team Reptile

Hyperfunk позиционируется в качестве продолжателя идей Bomb Rush Cyberfunk и «экстремальной игры о трюках и граффити из светлого будущего». Анонсирующий тизер прикреплён ниже. Судя по комментариям, фанаты в полном восторге.

По сюжету общество формируется под влиянием онлайнового пространства «Гипер» (Hyper), пока в реальности группировки уличных художников соревнуются в интерпретациях этого нового мира.

«Hyperfunk — это две секунды в секунду эволюционировавшего стиля фанк. Дай бой командам соперников, проводи время онлайн, изучай город, делай безумные трюки и гоняй по улицам», — призывают разработчики.

Исследовать город в Hyperfunk нужно будет на безумных скоростях. Игрокам предстоит заряжать личный ускоритель за счёт трюков на роликовых коньках, скейтборде или велосипеде BMX: чем выше счёт комбо, тем сильнее можно разогнаться.

Скриншоты
Смотреть все изображения (9)
Смотреть все
изображения (9)

Обещают граффити-битвы в реальном времени (кто лучше раскрасит округу и сбежит от полиции), четыре типа граффити, возможность встретить случайных игроков в Hyper и проводить время с друзьями на улицах.

Релиз Hyperfunk ожидается в неопределённом «светлом будущем» на ПК (Steam) и неназванных консолях. Судя по описанию в сервисе Valve, вслед за Bomb Rush Cyberfunk новая игра получит текстовый перевод на русский язык.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Создатели Arma 4 анонсировали Cosmo Tales — космический экшен с разумным звездолётом и путешествиями по альтернативным измерениям
Split Fiction стала первой в истории игрой, удостоившейся престижной премии «Выдающийся шведский дизайн» — награду вручил принц Швеции
Геймплей и скриншоты боевика Marvel 1943: Rise of Hydra от команды бывшей сценаристки Uncharted засветились в новой утечке
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе
Инсайдер призвал не ждать новостей о Bloodborne — с культовым эксклюзивом PS4 не происходит «ровным счётом ничего»
Ретрошутер Cultic получил вторую сюжетную главу, которая стартовала в Steam с рейтингом 100 %
Теги: hyperfunk, team reptile, приключенческий экшен
hyperfunk, team reptile, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хуанг признался, что Nvidia тайно работала с Intel над созданием процессоров с прошлого года
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября
Уже не DLC, но ещё не Dying Light 3: критики вынесли вердикт Dying Light: The Beast
Энтузиасты докопались до причин лагов и статтеров на ноутбуках Asus ROG — виноваты ошибки в BIOS
DJI столкнулась с бойкотом со стороны американских чиновников — рынок США закрывается для компании
Продолжение сюжета, встреча со Сциллой и угроза рыболюдей: первое крупное обновление для Titan Quest 2 выйдет уже скоро 13 мин.
Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсировали «экстремальную игру о трюках и граффити из светлого будущего» — первый тизер и детали Hyperfunk 2 ч.
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет 2 ч.
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе 2 ч.
Британские банки до сих пор работают на софте 60-летней давности 2 ч.
Легендарный мультиплеер Quake II теперь доступен и в браузере, причём совершенно бесплатно 3 ч.
Инсайдер призвал не ждать новостей о Bloodborne — с культовым эксклюзивом PS4 не происходит «ровным счётом ничего» 4 ч.
Google Chrome получил экстренное обновление из-за уязвимости, через которую во всю взламывались ПК 4 ч.
ChatGPT превратили в сообщника при краже секретных данных из Gmail 5 ч.
Больше половины британских банков использует ПО, написанное более 60 лет назад 5 ч.
ИИ вернул моду на жёсткие диски — спрос подскочил впервые за годы, и это только начало 2 ч.
ASRock представила Radeon RX 7700 Challenger и раскрыла частоты новой видеокарты AMD 2 ч.
Внутри пауэрбанка iPhone Air MagSafe оказался аккумулятор от самого iPhone Air — но зарядить смартфон полностью не получится 2 ч.
Vantage вложит €3,2 млрд в кампус ЦОД в испанской Сарагосе 4 ч.
Apple рассказала, как Watch научились предупреждать пользователей о высоком артериальном давлении с помощью ИИ 5 ч.
Новая статья: Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: три недели на одном заряде 5 ч.
Huawei представила смарт-часы Watch GT 6 и GT 6 Pro с автономностью до 21 дня 5 ч.
Huawei представила глобальные версии смартфонов Nova 14 и 14 Pro с мощными камерами 5 ч.
Microsoft потратит $6 млрд на аренду у Nscale ИИ-мощностей в Норвегии 5 ч.
iPhone 17 Pro очень легко царапается, пожаловались первые покупатели 6 ч.