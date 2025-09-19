Продолжение сюжета, встреча со Сциллой и угроза рыболюдей: первое крупное обновление для Titan Quest 2 выйдет уже скоро

Издательство THQ Nordic и разработчики из немецкой студии Grimlore Games поделились подробностями первого контентного обновления для своего мифологического ролевого экшена Titan Quest 2.

Как стало известно, первое обновление для Titan Quest 2 выйдет «скоро» и принесёт с собой вторую главу сюжета. Игроки отправятся на мифические Северные пляжи, прекрасные голубые воды которых скрывают «смертельные секреты».

По сюжету пользователям предстоит раскрыть тёмные планы сошедшей с ума богини возмездия Немезиды до того, как она выследит вас. Ни один смертный не способен победить бога, поэтому герою придётся стать чем-то большим.

В частности, геймеры должны будут обнаружить связь между богиней и злобными ихтианами, пробиться в их крепость через орды стражей (в том числе новых видов), дать бой безжалостному королю и навсегда покончить с угрозой рыболюдей.

Скриншоты и концепт-арт обновления

В рамках побочных квестов игроки смогут помочь пережившим нападение монстра на их корабль путешественникам, которых выбросило на берег. Обещают древние сокровища, монстров из мифологии Древней Греции и сюрпризы.

Среди новых чудовищ в патче разработчики выделили Сциллу — очередного сюжетного босса. Гроза моряков, этот морской монстр проглотил шестерых спутников Одиссея и угрожал путешественникам в Мессинском проливе.

Titan Quest 2 вышла 1 августа в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В сервисе Valve игра получила более 11 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 85 %). За три дня продажи превысили 300 тыс. копий.