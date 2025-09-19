Сегодня 19 сентября 2025
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей

Издательство Hooded Horse (Manor Lords) и разработчики из японской студии Minakata Dynamics (Railgrade) объявили дату выхода в раннем доступе своей фэнтезийной градостроительной стратегии Whiskerwood.

Источник изображений: Hooded Horse

Источник изображений: Hooded Horse

Напомним, Whiskerwood была представлена прошлым летом и, согласно трейлеру с июньской презентации PC Gaming Show 2025, ожидалась на ПК уже «скоро». Впрочем, «скоро» — понятие растяжимое.

Как стало известно, ранний доступ Whiskerwood стартует 6 ноября в Steam, GOG, Epic Games Store, Microsoft Store и PC Game Pass (Game Preview). Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

События Whiskerwood разворачиваются в мире, где коты-тираны отправляют трудолюбивых мышей прогрызаться через горы, пересекать моря и возводить величественные города со сложными системами автоматизации.

Строить поселения мыши вынуждены на ограниченных по площади островах, поэтому колонии должны также шириться ввысь и вглубь. Кроме того, требования кошачьих угнетателей придётся балансировать с нуждами мышей.

Whiskerwood создаётся под впечатлением от симулятора колонии Rimworld и серии глобальных стратегий Sid Meier's Civilization

Whiskerwood создаётся под впечатлением от симулятора колонии Rimworld и серии глобальных стратегий Sid Meier’s Civilization

Обещают уникальные качества и предпочтения мышей, терраформинг, разные погодные условия, развитие технологий и широкие возможности по автоматизации производства, а также поддержку 17 языков, включая русский.

На фоне анонса в Steam вышла демоверсия Whiskerwood, которая позволит оценить начало игры: основать первую колонию, запустить производство и ощутить бремя налогов, налагаемых деспотичными пушистыми владыками.

whiskerwood, minakata dynamics, hooded horse, стратегия, градостроительный симулятор
