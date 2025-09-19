Сегодня 19 сентября 2025
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь...
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь он выдаёт 250 Вт, чтобы в ПК торчало меньше проводов

Глава китайского отдела Asus Тони Ву (Tony Wu) рассказал об идее компании модифицировать слот PCIe x16 таким образом, чтобы через него можно было передавать до 250 Вт энергии. Это изменение исключит необходимость в подключении дополнительных проводов питания к видеокартам среднего уровня, таким как AMD Radeon RX 9060 XT или Nvidia GeForce RTX 5060 Ti.

Источник изображений: Asus China

Asus в последнее время активно развивает свою концепцию питания GPU через коннекторы BTF и GC-HPWR. Это решение отлично подходит для видеокарт с высоким энергопотреблением, однако для массовых решений оно является избыточным. Путём модификации стандартных слотов PCIe на материнских платах Asus предложила подавать на видеокарты до 250 Вт непосредственно через сам разъём PCIe. Обычный слот PCIe обеспечивает до 75 Вт мощности.

Модернизация подразумевает задействование неиспользуемых золотых контактов в передней части коннектора PCIe. Объединив пять линий 12 В и заменив используемые в них материалы на более прочные и с лучшей электропроводностью, Asus предлагает увеличить мощность слота PCIe со стандартных 75 до 250 Вт. Этого будет достаточно для плат уровнем до GeForce RTX 5070.

Дополнительное питание на сам слот на материнской плате предлагается подавать через 8-контактный разъём PCIe, расположенный в нижней части платы.

Эта модификация также потребует от Asus перепроектирования коннекторов PCIe на видеокартах для возможности получения дополнительного питания от слота PCIe на материнской плате. Если компания продолжит исследование этого вопроса, это может открыть эру «бескабельных» ПК. Для старшего сегмента видеокарт в этом случае будут применяться материнские платы Asus BTF и разъёмы питания GC-HPWR, а в младшем и среднем — модифицированные PCIe x16.

Свою идею Asus воплотила в виде прототипа материнской платы и видеокарты серии TUF. Работу указанной комбинации продемонстрировали в ряде игр и стресс-тестов.

Поскольку новая система питания, предложенная Asus, предлагает задействовать неиспользуемые возможности интерфейса PCIe, модификация не повлияет на совместимость специализированных слотов со стандартными продуктами PCIe — то есть в нестандартную материнскую плату по-прежнему можно будет установить самую обычную видеокарту.

Источник:

