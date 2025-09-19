Цены GeForce RTX 5000 наконец упали до рекомендованных, но лишь в США — на это ушло меньше года

Портал Tom’s Hardware обратил внимание на стабилизацию цен на большинство моделей видеокарт GeForce RTX 50-й серии на рынке США. Их можно приобрести по рекомендованной стоимости, а в некоторых случаях — даже дешевле. Напомним, что с момента запуска видеокарт прошло меньше года — первые Blackwell вышли в конце января.

Модель GeForce RTX 5070 поступила в продажу несколько месяцев назад. Рекомендованная цена карты составляет $549. Однако на старте продаж за эту сумму её было невозможно приобрести. Сейчас же, пишет Tom’s Hardware, ряд кастомных версий этой видеокарты от ведущих партнёров Nvidia предлагаются по ценам даже ниже $549. В частности, 2,5-слотовую модель Asus Prime RTX 5070 12GB GDDR7 можно купить за $523, что на 14 % дешевле её обычной розничной цены. Энтузиасты, предпочитающие эталонные решения, могут приобрести GeForce RTX 5070 Founders Edition за рекомендованные $549 — к сожалению, только в сети розничных магазинов Best Buy.

Рекомендованная цена моделей GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гбайт и 8 Гбайт памяти составляет $429 и $379 соответственно. Версия MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus теперь доступна по цене $339 с учётом действующих акций и скидок в размере $20 — это на 11 % дешевле её обычной цены. Версия с 16 Гбайт сохранила свою стоимость и продаётся выше рекомендованной цены. В то же время Asus Prime GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 доступна на Amazon за $429, что составляет скидку в размере 10 % от её обычной цены.

Несколько кастомных моделей GeForce RTX 5060 продаются по рекомендованной розничной цене $299. Примерами служат Gigabyte GeForce RTX 5060 WindForce OC 8G, MSI GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC, а также Asus Prime GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition — все они доступны на Amazon.

Также начали стабилизироваться цены на модели GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080. Теперь стало проще найти их в наличии по рекомендованным производителем розничным ценам $749 и $999 соответственно, чем несколько месяцев назад. Варианты Asus Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7, Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WindForce SFF 16G и PNY GeForce RTX 5070 Ti Triple Fan в настоящее время доступны для покупки за $749. В свою очередь, цены на модели Asus Prime GeForce RTX 5080 16GB GDDR7, PNY GeForce RTX 5080 OC Triple Fan и Gigabyte GeForce RTX 5080 WindForce SFF 16G снизились до рекомендованных $999.

Вполне вероятно, что на фоне слухов о предполагаемом выпуске серии видеокарт GeForce RTX 5000 Super розничные продавцы стратегически снизили цены на некоторые видеокарты Blackwell. Скорее всего, эти акции направлены на распродажу запасов в преддверии предполагаемого выпуска обновлённых моделей, а не являются результатом официального снижения цен компанией Nvidia. Многие потребители по-прежнему недовольны завышенными ценами на игровые карты Nvidia Blackwell, поэтому данный шаг со стороны ретейлеров может выглядеть неубедительно в их глазах. Более привлекательными карты Blackwell могут стать, когда розничные продавцы начнут предлагать реальные скидки, а не просто возвращать цены к рекомендованным Nvidia.