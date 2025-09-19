OpenAI вместе с Джони Айвом переманили десятки талантов из Apple для разработки ИИ-гаджетов io

OpenAI всё увереннее двигается в сторону аппаратных решений. Сэм Альтман (Sam Altman) давно говорил о планах создать «семейство устройств», которые сделают повседневное общение с ИИ естественным. Теперь эти планы обретают реальные очертания: OpenAI вместе с известным дизайнером Джонни Айвом (Jony Ive) продолжая переманивать ключевых сотрудников Apple и заключая контракты с её партнёрами, сообщает The Information.

Ранее стартап лишь обозначал, что его продукты будут относиться к категории носимых устройств, не раскрывая деталей. Теперь стало известно, что в планы входит выпуск нескольких типов устройств, ориентированных на взаимодействие с искусственным интеллектом через жесты, голос и визуальные интерфейсы. Ориентировочным сроком выхода первых продуктов называется конец 2026 или начало 2027 года.

Альтману удалось собрать внутри OpenAI свою «мини-Apple». В компанию пришёл Тан Тан (Tan Tan), бывший руководитель по дизайну продуктов в Apple, работавший над iPhone и носимыми гаджетами. С момента анонса проекта io компания OpenAI и Айв смогли заполучить более двух десятков ведущих сотрудников Apple, что значительно превышает показатель прошлого года, когда от Apple ушло около десяти человек. Среди новых специалистов оказались инженеры и дизайнеры по «железу», ранее занимавшиеся пользовательскими интерфейсами, носимой электроникой, камерами и аудиотехникой в Apple.

В списке недавно нанятых значатся Эванс Хэнки (Evans Hankey), возглавлявший отдел аппаратного проектирования Apple, Сайрус Дэниел Ирани (Cyrus Daniel Irani), 15 лет проработавший в команде дизайна интерфейсов Apple; Мэтт Теобальд (Matt Theobald), почти 17 лет занимавшийся промышленным дизайном производства; и Эрик де Йонг (Erik de Jong), частично руководивший командой по аппаратному обеспечению Apple Watch.

Отмечается, что большинство новых сотрудников были заинтересованы, в первую очередь, возможностью работать в проекте над принципиально новыми, инновационными продуктами, а не продолжать просто улучшать существующие устройства Apple. Помимо высоких премий, важным фактором перехода стало желание сотрудников вновь работать с бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом.

Кроме того, стартап io уже подписал соглашение с одним из ключевых сборщиков устройств Apple — китайской Luxshare, которая будет выпускать как минимум одного из устройств, а также ведёт переговоры с компанией Goertek, другим партнёром Apple, на поставку акустики,