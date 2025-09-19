Сегодня 20 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники OpenAI вместе с Джони Айвом переманили д...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OpenAI вместе с Джони Айвом переманили десятки талантов из Apple для разработки ИИ-гаджетов io

OpenAI всё увереннее двигается в сторону аппаратных решений. Сэм Альтман (Sam Altman) давно говорил о планах создать «семейство устройств», которые сделают повседневное общение с ИИ естественным. Теперь эти планы обретают реальные очертания: OpenAI вместе с известным дизайнером Джонни Айвом (Jony Ive) продолжая переманивать ключевых сотрудников Apple и заключая контракты с её партнёрами, сообщает The Information.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Ранее стартап лишь обозначал, что его продукты будут относиться к категории носимых устройств, не раскрывая деталей. Теперь стало известно, что в планы входит выпуск нескольких типов устройств, ориентированных на взаимодействие с искусственным интеллектом через жесты, голос и визуальные интерфейсы. Ориентировочным сроком выхода первых продуктов называется конец 2026 или начало 2027 года.

Альтману удалось собрать внутри OpenAI свою «мини-Apple». В компанию пришёл Тан Тан (Tan Tan), бывший руководитель по дизайну продуктов в Apple, работавший над iPhone и носимыми гаджетами. С момента анонса проекта io компания OpenAI и Айв смогли заполучить более двух десятков ведущих сотрудников Apple, что значительно превышает показатель прошлого года, когда от Apple ушло около десяти человек. Среди новых специалистов оказались инженеры и дизайнеры по «железу», ранее занимавшиеся пользовательскими интерфейсами, носимой электроникой, камерами и аудиотехникой в Apple.

В списке недавно нанятых значатся Эванс Хэнки (Evans Hankey), возглавлявший отдел аппаратного проектирования Apple, Сайрус Дэниел Ирани (Cyrus Daniel Irani), 15 лет проработавший в команде дизайна интерфейсов Apple; Мэтт Теобальд (Matt Theobald), почти 17 лет занимавшийся промышленным дизайном производства; и Эрик де Йонг (Erik de Jong), частично руководивший командой по аппаратному обеспечению Apple Watch.

Отмечается, что большинство новых сотрудников были заинтересованы, в первую очередь, возможностью работать в проекте над принципиально новыми, инновационными продуктами, а не продолжать просто улучшать существующие устройства Apple. Помимо высоких премий, важным фактором перехода стало желание сотрудников вновь работать с бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом.

Кроме того, стартап io уже подписал соглашение с одним из ключевых сборщиков устройств Apple — китайской Luxshare, которая будет выпускать как минимум одного из устройств, а также ведёт переговоры с компанией Goertek, другим партнёром Apple, на поставку акустики,

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет
ChatGPT превратили в сообщника при краже секретных данных из Gmail
OpenAI уличила ИИ в преднамеренной лжи — полностью её изжить пока не удаётся
Хуанг признался, что Nvidia тайно работала с Intel над созданием процессоров с прошлого года
DDR4 останется дефицитной — цены подскочат как минимум на 10 % в октябре
Intel не забросит выпуск видеокарт Arc после сделки с Nvidia
Теги: openai, apple
openai, apple
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь он выдаёт 250 Вт, чтобы в ПК торчало меньше проводов
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна
ИИ вернул моду на жёсткие диски — спрос подскочил впервые за годы, и это только начало
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 53 мин.
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 3 ч.
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей 4 ч.
Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсировали «экстремальную игру о трюках и граффити из светлого будущего» — первый тизер и детали Hyperfunk 6 ч.
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет 6 ч.
Британские банки до сих пор работают на софте 60-летней давности 7 ч.
Легендарный мультиплеер Quake II теперь доступен и в браузере, причём совершенно бесплатно 8 ч.
Инсайдер призвал не ждать новостей о Bloodborne — с культовым эксклюзивом PS4 не происходит «ровным счётом ничего» 8 ч.
Google Chrome получил экстренное обновление из-за уязвимости, через которую вовсю взламывались ПК 8 ч.
ChatGPT превратили в сообщника при краже секретных данных из Gmail 9 ч.
Microsoft снова повысит цены на консоли Xbox Series X и Series S в США из-за пошлин 56 мин.
Huawei представила флагманские смарт-часы Watch Ultimate 2 с защитой от воды до 150 метров и ценой от €899 2 ч.
OpenAI вместе с Джони Айвом переманили десятки талантов из Apple для разработки ИИ-гаджетов io 2 ч.
Цены GeForce RTX 5000 наконец упали до рекомендованных, но лишь в США — на это ушло меньше года 3 ч.
Марс получится подключить к Земле в помощью лазеров — эксперименты NASA на «Психее» превзошли ожидания 4 ч.
ASRock представила Radeon RX 7700 Challenger и раскрыла частоты новой видеокарты AMD 7 ч.
Внутри пауэрбанка iPhone Air MagSafe оказался аккумулятор от самого iPhone Air — но зарядить смартфон полностью не получится 7 ч.
Vantage вложит €3,2 млрд в кампус ЦОД в испанской Сарагосе 8 ч.
Apple рассказала, как Watch научились предупреждать пользователей о высоком артериальном давлении с помощью ИИ 9 ч.
Новая статья: Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: три недели на одном заряде 9 ч.