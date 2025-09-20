Сегодня 20 сентября 2025
При участии бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва OpenAI готовит целый спектр умных устройств

В июле этого года OpenAI закрыла сделку по поглощению стартапа io Джони Айва (Jony Ive) — бывшего главного дизайнера Apple, после чего ожидание первых совместно разработанных умных устройств превратилось в увлекательный процесс, сопровождаемый обсуждением слухов. Теперь The Information утверждает, что партнёры готовят целый спектр умных устройств.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

По данным источника, OpenAI уже заключила контракты с двумя подрядчиками Apple — компаниями Luxshare и Goertek, на поставку компонентов для будущей линейки своих умных устройств. В частности, речь идёт об акустических элементах для них, поскольку считается, что среди данных устройств будет и умная колонка без дисплея. По информации издания, OpenAI также рассчитывает выпустить умные очки, цифровой диктофон и «умную булавку», которую можно будет носить на одежде. Первые устройства этой серии выйдут на рынок в конце следующего или начале 2027 года, если планы OpenAI не изменятся.

Ранее указывалось, что первое умное устройство будет помещаться в кармане, обходиться без дисплея и постоянно анализировать окружающую обстановку. Наличие у компании планов представить прочие устройства до сих пор не обсуждалось. Примечательно, что ранее Джони Айв критически относился к идее выпуска носимых устройств, размещаемых на туловище человека. При этом на предыдущем этапе слухи приписывали OpenAI намерения выпустить носимое в ухе устройство, но теперь оно в планах компании якобы не значится.

По слухам, в прошлом месяце Apple отменила встречу своих руководителей с подрядчиками по производству фирменных устройств в Китае, поскольку соответствующие специалисты были на тот момент нужны в США, и это в какой-то мере способствовало сближению тех же Luxshare и Goertek с компанией OpenAI. В штат последней также перешло определённое количество сотрудников Apple, которые на прежнем месте работы специализировались на бытовой электронике. Утверждается, что перебежчиков привлекают более продуктивным взаимодействием внутри команды и снижением уровня бюрократии, который якобы присущ Apple.

Источники:

Теги: apple, openai, носимая электроника, джони айв, умные устройства
