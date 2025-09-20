Похожая на Землю экзопланета может быть пригодной для жизни — учёные обозначили контуры сенсации

Запланированная до конца года серия наблюдений за экзопланетой TRAPPIST-1 e в 40 световых годах от Земли обещает сенсацию — открытие первого инопланетного мира с условно земной атмосферой. Если это произойдёт, то станет переломным моментом в споре о множественности обитаемых миров во Вселенной — это докажет повсеместную возможность биологической жизни, которая знакома нам по Земле.

Прорыв стал возможен благодаря космической инфракрасной обсерватории им. Джеймса Уэбба. Его спектральная чувствительность позволяет улавливать сигналы молекул атмосферных газов далёких планет. Открытая в 2016 году телескопом TRAPPIST (Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope) система TRAPPIST-1 оказалась удобной целью для исследования: в ней зафиксировано семь каменистых экзопланет, часть из которых находятся в зоне обитаемости местной звезды — красного карлика.

В 2023 году наблюдения за системой TRAPPIST-1 позволили исключить наличие атмосферы у самой близкой к солнцу планеты — TRAPPIST-1 b, но три оставшиеся в зоне обитания планеты — c, d и e — всё ещё могут быть с атмосферами. Причём планета TRAPPIST-1 e считается наиболее перспективным кандидатом на роль мира с «земной» атмосферой. Наличие атмосферы, как нетрудно догадаться, гарантирует сохранность воды на поверхности планеты. В противном случае она испарилась бы в космос, как это, например, произошло на Марсе. Одно из исследований, кстати, исключило вероятность марсианской или венерианской атмосферы на TRAPPIST-1 e, что обнадёживает.

Наблюдение за TRAPPIST-1 e облегчает то, что планета совершает один оборот вокруг своей звезды за 6 суток. Она обнаружена транзитным методом, и её проход по лику своего солнца буквально высвечивает химический состав газов в атмосфере TRAPPIST-1 e. Учёным не нужно ждать месяцы и годы следующего прохода — 15 запланированных наблюдений завершатся за считаные месяцы.

Уже есть признаки, что TRAPPIST-1 e и другие планеты в зоне обитаемости потеряли свою первичную водородную атмосферу. Земля её тоже потеряла в своё время, но потом процессы на ней воссоздали вторичную, богатую азотом атмосферу, пригодную для развития биологической жизни. Поэтому появилась посвящённая TRAPPIST-1 e свежая работа, в которой рассмотрены механизмы появления на экзопланете вторичной «земной» атмосферы.

Подавляющее большинство звёзд во Вселенной — это красные карлики, за которыми следуют жёлтые карлики, типичным представителем которых является наше Солнце. Если учёные гарантированно обнаружат земную атмосферу вокруг TRAPPIST-1 e, то это будет означать, что такое же может произойти в любом уголке Вселенной. Это значит, что условия для жизни есть буквально везде. В дальнейшем работа будет расширенна до поиска земных атмосфер на экзопланетах у жёлтых карликов.