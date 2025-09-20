Сегодня 20 сентября 2025
Похожая на Землю экзопланета может быть пригодной для жизни — учёные обозначили контуры сенсации

Запланированная до конца года серия наблюдений за экзопланетой TRAPPIST-1 e в 40 световых годах от Земли обещает сенсацию — открытие первого инопланетного мира с условно земной атмосферой. Если это произойдёт, то станет переломным моментом в споре о множественности обитаемых миров во Вселенной — это докажет повсеместную возможность биологической жизни, которая знакома нам по Земле.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Прорыв стал возможен благодаря космической инфракрасной обсерватории им. Джеймса Уэбба. Его спектральная чувствительность позволяет улавливать сигналы молекул атмосферных газов далёких планет. Открытая в 2016 году телескопом TRAPPIST (Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope) система TRAPPIST-1 оказалась удобной целью для исследования: в ней зафиксировано семь каменистых экзопланет, часть из которых находятся в зоне обитаемости местной звезды — красного карлика.

В 2023 году наблюдения за системой TRAPPIST-1 позволили исключить наличие атмосферы у самой близкой к солнцу планеты — TRAPPIST-1 b, но три оставшиеся в зоне обитания планеты — c, d и e — всё ещё могут быть с атмосферами. Причём планета TRAPPIST-1 e считается наиболее перспективным кандидатом на роль мира с «земной» атмосферой. Наличие атмосферы, как нетрудно догадаться, гарантирует сохранность воды на поверхности планеты. В противном случае она испарилась бы в космос, как это, например, произошло на Марсе. Одно из исследований, кстати, исключило вероятность марсианской или венерианской атмосферы на TRAPPIST-1 e, что обнадёживает.

Наблюдение за TRAPPIST-1 e облегчает то, что планета совершает один оборот вокруг своей звезды за 6 суток. Она обнаружена транзитным методом, и её проход по лику своего солнца буквально высвечивает химический состав газов в атмосфере TRAPPIST-1 e. Учёным не нужно ждать месяцы и годы следующего прохода — 15 запланированных наблюдений завершатся за считаные месяцы.

Уже есть признаки, что TRAPPIST-1 e и другие планеты в зоне обитаемости потеряли свою первичную водородную атмосферу. Земля её тоже потеряла в своё время, но потом процессы на ней воссоздали вторичную, богатую азотом атмосферу, пригодную для развития биологической жизни. Поэтому появилась посвящённая TRAPPIST-1 e свежая работа, в которой рассмотрены механизмы появления на экзопланете вторичной «земной» атмосферы.

Подавляющее большинство звёзд во Вселенной — это красные карлики, за которыми следуют жёлтые карлики, типичным представителем которых является наше Солнце. Если учёные гарантированно обнаружат земную атмосферу вокруг TRAPPIST-1 e, то это будет означать, что такое же может произойти в любом уголке Вселенной. Это значит, что условия для жизни есть буквально везде. В дальнейшем работа будет расширенна до поиска земных атмосфер на экзопланетах у жёлтых карликов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: экзопланеты, джеймс уэбб, астрономия, жизнь
