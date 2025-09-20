Сегодня 20 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Рынку игрового железа предрекли резкий р...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Рынку игрового железа предрекли резкий рост в этом году, но потом миллионы геймеров уйдут с ПК

С вынужденным переходом игровых ПК на Windows 11 сегмент ожидает значительный рост — только в 2025 году продажи игрового железа вырастут на 35 %, гласит прогноз аналитиков Jon Peddie Research (JPR). Но последующие пять лет рынку угрожает спад — несколько миллионов человек вообще уйдут из игр на ПК.

Источник изображения: Resul Kaya / unsplash.com

Источник изображения: Resul Kaya / unsplash.com

JPR уже не одно десятилетие следит за событиями на рынке компьютерной графики, и её прогноз на весь 2025 год представляется оптимистичным: мировой рынок игрового оборудования для ПК, в том числе настольных компьютеров, ноутбуков, комплектующих, периферии и аксессуаров по итогам 2025 года покажет рост на 35 % до $44,5 млрд. И даже этот показатель подаётся как заниженный. «JPR применяет к рынку игрового компьютерного оборудования модель мотивации покупок, которая предполагает расчёт объёма финансового рынка, исходя из намерения покупателей играть на этом оборудовании. В результате данные JPR в отношении общих расходов на компьютерное оборудование консервативны», — уточнили в компании.

Прогнозы аналитиков JPR не вполне согласуются с мнениями коллег, которые оценивают общие продажи ПК, не выделяя игровое оборудование в отдельную категорию. По версии Canalys, в США продажи потребительских ПК в 2025 году снизятся на 3,9 % до 25,284 млн единиц, а в 2026 году вырастут на 5,4 % до 26,651 млн единиц. В IDC говорят о нулевой динамике в США за II квартал и росте на мировом рынке на 6,5 %. Из-за трамповских пошлин в США сложилась непростая ситуация, в том числе на рынке ПК, но в августе розничные продажи выросли на 0,6 %, и это превзошло ожидания. В JPR, однако, подчеркнули особую важность массового перехода с Windows 10 на Windows 11.

Источник изображения: jonpeddie.com

Источник изображения: jonpeddie.com

«В истории операционной системы Microsoft Windows никогда не было необходимости в принудительном апгрейде оборудования. И решить эту проблему заменой видеокарты невозможно. Более чем 100 млн геймеров требуется модернизация процессора, что, в свою очередь, требует модернизации материнской платы и, скорее всего, оперативной памяти», — рассказали в JPR. Некоторые любители игр покупают новые компьютеры сразу; некоторые же, не желая превращать свои существующие машины в «чудовищ Франкенштейна» постепенно закупают оборудование, продолжая играть на ПК под Windows 10.

А дальше всё будет не столь радужно, считает президент компании Джон Педди (Jon Peddie). В последующие пять лет ожидается «значительное сокращение ПК-гейминга начального уровня» — число любителей игр в этом сегменте сократится на 13 %. «В это падение включены более 10 млн человек, которые полностью покинут платформу ПК. Консоли, портативные и мобильные устройства — все они открывают привлекательные возможности для игроков с ограниченным бюджетом. Однако несколько миллионов перебежчиков начального уровня фактически не покинут платформу ПК, а перейдут на более дорогие решения среднего и высокого класса», — заявил эксперт.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Тарифная политика Трампа затормозила рост рынка ПК в США — не спасает даже переход на Windows 11
AMD почти потеряла рынок дискретных видеокарт — Nvidia контролирует уже 94 %
Nvidia захватила почти четверть рынка GPU для ПК — лидирует Intel, а доля AMD сжалась до 14 %
NASA воскресило миссию лунохода VIPER для поиска воды на Луне — его доставит Blue Origin
DDR4 останется дефицитной — цены подскочат как минимум на 10 % в октябре
Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х
Теги: jon peddie research, пк, прогноз
jon peddie research, пк, прогноз
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Продолжение сюжета, встреча со Сциллой и угроза рыболюдей: первое крупное обновление для Titan Quest 2 выйдет уже скоро
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе
ИИ вернул моду на жёсткие диски — спрос подскочил впервые за годы, и это только начало
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь он выдаёт 250 Вт, чтобы в ПК торчало меньше проводов
Microsoft представила радужный отчёт об использовании Windows Arm, но основую проблему «замела под ковёр» 9 мин.
Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Copilot в Windows 11 11 мин.
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда 4 ч.
Дональд Трамп планирует взыскать несколько миллиардов долларов с участников сделки по TikTok 9 ч.
Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной 10 ч.
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 15 ч.
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 16 ч.
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей 18 ч.
Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсировали «экстремальную игру о трюках и граффити из светлого будущего» — первый тизер и детали Hyperfunk 20 ч.
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет 20 ч.
Малый ледниковый период отменяется: с 2008 года Солнце начало увеличивать активность 15 мин.
Рынку игрового железа предрекли резкий рост в этом году, но потом миллионы геймеров уйдут с ПК 30 мин.
Сделка c Nvidia не повлияет на собственные планы Intel по выпуску процессоров и видеокарт 2 ч.
OpenAI потратит $100 млрд на аренду резервных ИИ-серверов у облачных провайдеров 2 ч.
Ubiquiti представила настольные и стоечные NAS с поддержкой до восьми LFF-накопителей 2 ч.
Lenovo отменила часть предзаказов на портативную консоль Legion Go 2 из-за неожиданно высокого спроса 2 ч.
NASA воскресило миссию лунохода VIPER для поиска воды на Луне — его доставит Blue Origin 3 ч.
Трёхстворчатый смартфон Samsung может выйти на рынке США до конца года 3 ч.
SpaceX хочет запустить ещё 15 тыс. спутников с поддержкой прямого соединения со смартфонами 3 ч.
Представлен первый черновик спецификации PCI Express 8.0 3 ч.