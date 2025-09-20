Рынку игрового железа предрекли резкий рост в этом году, но потом миллионы геймеров уйдут с ПК

С вынужденным переходом игровых ПК на Windows 11 сегмент ожидает значительный рост — только в 2025 году продажи игрового железа вырастут на 35 %, гласит прогноз аналитиков Jon Peddie Research (JPR). Но последующие пять лет рынку угрожает спад — несколько миллионов человек вообще уйдут из игр на ПК.

JPR уже не одно десятилетие следит за событиями на рынке компьютерной графики, и её прогноз на весь 2025 год представляется оптимистичным: мировой рынок игрового оборудования для ПК, в том числе настольных компьютеров, ноутбуков, комплектующих, периферии и аксессуаров по итогам 2025 года покажет рост на 35 % до $44,5 млрд. И даже этот показатель подаётся как заниженный. «JPR применяет к рынку игрового компьютерного оборудования модель мотивации покупок, которая предполагает расчёт объёма финансового рынка, исходя из намерения покупателей играть на этом оборудовании. В результате данные JPR в отношении общих расходов на компьютерное оборудование консервативны», — уточнили в компании.

Прогнозы аналитиков JPR не вполне согласуются с мнениями коллег, которые оценивают общие продажи ПК, не выделяя игровое оборудование в отдельную категорию. По версии Canalys, в США продажи потребительских ПК в 2025 году снизятся на 3,9 % до 25,284 млн единиц, а в 2026 году вырастут на 5,4 % до 26,651 млн единиц. В IDC говорят о нулевой динамике в США за II квартал и росте на мировом рынке на 6,5 %. Из-за трамповских пошлин в США сложилась непростая ситуация, в том числе на рынке ПК, но в августе розничные продажи выросли на 0,6 %, и это превзошло ожидания. В JPR, однако, подчеркнули особую важность массового перехода с Windows 10 на Windows 11.

«В истории операционной системы Microsoft Windows никогда не было необходимости в принудительном апгрейде оборудования. И решить эту проблему заменой видеокарты невозможно. Более чем 100 млн геймеров требуется модернизация процессора, что, в свою очередь, требует модернизации материнской платы и, скорее всего, оперативной памяти», — рассказали в JPR. Некоторые любители игр покупают новые компьютеры сразу; некоторые же, не желая превращать свои существующие машины в «чудовищ Франкенштейна» постепенно закупают оборудование, продолжая играть на ПК под Windows 10.

А дальше всё будет не столь радужно, считает президент компании Джон Педди (Jon Peddie). В последующие пять лет ожидается «значительное сокращение ПК-гейминга начального уровня» — число любителей игр в этом сегменте сократится на 13 %. «В это падение включены более 10 млн человек, которые полностью покинут платформу ПК. Консоли, портативные и мобильные устройства — все они открывают привлекательные возможности для игроков с ограниченным бюджетом. Однако несколько миллионов перебежчиков начального уровня фактически не покинут платформу ПК, а перейдут на более дорогие решения среднего и высокого класса», — заявил эксперт.