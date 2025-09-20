Сегодня 20 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Co...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Copilot в Windows 11

В предварительной версии операционной системы Windows 11 Insider Preview была замечена дополнительная кнопка Copilot, сообщил ресурс The Verge. Она всплывает при наведении курсора на открытое приложение на панели задач, позволяя поделиться его содержимым с Copilot Vision.

Источник изображения: Windows/unsplash.com

Источник изображения: Windows/unsplash.com

Инструмент Copilot Vision на основе искусственного интеллекта может сканировать и анализировать изображения на экране компьютера. Например, если возникнет желание узнать подробности о сфотографировнной скульптуре или кто из знаменитостей изображён на снимке, опубликованном онлайн-ресурсом, достаточно нажать кнопку «Поделиться с Copilot», которая появляется во всплывающем на панели задач окне предварительного просмотра. Copilot Vision просканирует изображение на экране, проанализирует его и позволит обсудить содержимое окна с ИИ-чат-ботом Microsoft, чтобы получить больше информации. В случае необходимости чат-бот Copilot также предоставит учебные пособия по этой теме.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Чтобы расширить аудиторию пользователей Copilot, компания добавляет кнопки для доступа к нему где только возможно. Соответствующие кнопки уже появились в приложениях Microsoft Paint, Notepad, на панели задач, на клавиатуре и прямо на передней панели некоторых компьютеров.

Как сообщает ресурс The Verge, в той же предварительной версии Windows 11 имеется ещё одна, более полезная функция Copilot, которая позволяет переводить текст, отображённый на экране. Microsoft сообщила ресурсу, что просто «тестирует эту функцию панели задач», так что нет никакой уверенности, что в ближайшее время она станет доступна обычным пользователям.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11
Microsoft обновила «Блокнот», «Ножницы» и Paint в Windows 11 на компьютерах Copilot+ PC
В приложении Microsoft Xbox для ПК открылся доступ к играм из Steam и других магазинов
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет
Британские банки до сих пор работают на софте 60-летней давности
ChatGPT превратили в сообщника при краже секретных данных из Gmail
Теги: microsoft, copilot, windows 11, ии
microsoft, copilot, windows 11, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Продолжение сюжета, встреча со Сциллой и угроза рыболюдей: первое крупное обновление для Titan Quest 2 выйдет уже скоро
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе
ИИ вернул моду на жёсткие диски — спрос подскочил впервые за годы, и это только начало
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь он выдаёт 250 Вт, чтобы в ПК торчало меньше проводов
Microsoft представила радужный отчёт об использовании Windows Arm, но основую проблему «замела под ковёр» 9 мин.
Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Copilot в Windows 11 11 мин.
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда 4 ч.
Дональд Трамп планирует взыскать несколько миллиардов долларов с участников сделки по TikTok 9 ч.
Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной 10 ч.
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 15 ч.
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 16 ч.
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей 18 ч.
Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсировали «экстремальную игру о трюках и граффити из светлого будущего» — первый тизер и детали Hyperfunk 20 ч.
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет 20 ч.
Малый ледниковый период отменяется: с 2008 года Солнце начало увеличивать активность 15 мин.
Рынку игрового железа предрекли резкий рост в этом году, но потом миллионы геймеров уйдут с ПК 30 мин.
Сделка c Nvidia не повлияет на собственные планы Intel по выпуску процессоров и видеокарт 2 ч.
OpenAI потратит $100 млрд на аренду резервных ИИ-серверов у облачных провайдеров 2 ч.
Ubiquiti представила настольные и стоечные NAS с поддержкой до восьми LFF-накопителей 2 ч.
Lenovo отменила часть предзаказов на портативную консоль Legion Go 2 из-за неожиданно высокого спроса 2 ч.
NASA воскресило миссию лунохода VIPER для поиска воды на Луне — его доставит Blue Origin 3 ч.
Трёхстворчатый смартфон Samsung может выйти на рынке США до конца года 3 ч.
SpaceX хочет запустить ещё 15 тыс. спутников с поддержкой прямого соединения со смартфонами 3 ч.
Представлен первый черновик спецификации PCI Express 8.0 3 ч.