Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Copilot в Windows 11

В предварительной версии операционной системы Windows 11 Insider Preview была замечена дополнительная кнопка Copilot, сообщил ресурс The Verge. Она всплывает при наведении курсора на открытое приложение на панели задач, позволяя поделиться его содержимым с Copilot Vision.

Инструмент Copilot Vision на основе искусственного интеллекта может сканировать и анализировать изображения на экране компьютера. Например, если возникнет желание узнать подробности о сфотографировнной скульптуре или кто из знаменитостей изображён на снимке, опубликованном онлайн-ресурсом, достаточно нажать кнопку «Поделиться с Copilot», которая появляется во всплывающем на панели задач окне предварительного просмотра. Copilot Vision просканирует изображение на экране, проанализирует его и позволит обсудить содержимое окна с ИИ-чат-ботом Microsoft, чтобы получить больше информации. В случае необходимости чат-бот Copilot также предоставит учебные пособия по этой теме.

Чтобы расширить аудиторию пользователей Copilot, компания добавляет кнопки для доступа к нему где только возможно. Соответствующие кнопки уже появились в приложениях Microsoft Paint, Notepad, на панели задач, на клавиатуре и прямо на передней панели некоторых компьютеров.

Как сообщает ресурс The Verge, в той же предварительной версии Windows 11 имеется ещё одна, более полезная функция Copilot, которая позволяет переводить текст, отображённый на экране. Microsoft сообщила ресурсу, что просто «тестирует эту функцию панели задач», так что нет никакой уверенности, что в ближайшее время она станет доступна обычным пользователям.