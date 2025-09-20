Сегодня 20 сентября 2025
Предзаказы на Apple iPhone 17 бьют рекорды в России

Предзаказы в России на новую серию смартфонов Apple iPhone 17 втрое превысили спрос на модели предыдущего поколения, составив за неделю после выхода более 136 тыс. единиц против 85 тыс. штук годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МТС.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Наиболее популярна среди россиян флагманская модель iPhone 17 Pro Max со средней стоимостью около 170 тыс. руб., на которую приходится свыше 49 % всех предзаказов.

В сети «М.Видео-Эльдорадо» на эту модель пришлось 42 % предзаказов, а в Inventive Retail Group (re:Store, Samsung) версия с 512 Гбайт встроенной памяти получила 48,7 %. По словам ретейлеров, наибольшей популярностью пользуются версии с флеш-накопителем на 256 и 512 байт, а также модели с новым оранжевым цветом.

Базовая модель iPhone 17 с 256 Гбайт встроенной памяти стоит от 90 591 руб. до 112 990 руб., в то время как цена флагманской модели iPhone 17 Pro Max с максимальным объёмом памяти в 2 Тбайт достигает 299 990 руб.

В «Яндекс Маркете» сообщили, что покупатели чаще всего выбирают iPhone 17 Pro с объёмом флеш-памяти 256 Гбайт (31 % от всех предзаказов), Pro Max с 256 Гбайт (22 %) и 512 Гбайт памяти, а также Pro с 512 Гбайт памяти.

В Wildberries рассказали, что предзаказы на iPhone 17 «значительно опережают» показатели предыдущей модели, назвав их рекордными. По словам представителя маркетплейса, это частично объясняется более ранними сроками доставки — 27 сентября.

В Inventive Retail Group отметили, что основными покупателями новинки являются мужчины в возрасте 30–35 лет, на которых приходится 56 % всех предзаказов. «Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали 62 % всего объёма предзаказа. Далее по активности идут города: Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара, Краснодар», — сообщили в компании.

Ретейлеры объясняют повышенный спрос технологическими новшествами и возросшей производительностью новых моделей.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, есть две основные причины выросших показателей предзаказа: «Во-первых, есть спрос на новые, технологически продвинутые смартфоны. Во-вторых, всегда есть спрос на прежние модели, которые дешевеют. Поэтому доля компании растёт как за счёт новых продаж, так и за счёт старых».

По данным МТС, с января по август 2025 года в России продано 1 млн iPhone на сумму 99 млрд руб. Доля Apple на российском рынке составляет 6,6 % в штуках и 26,5 % в деньгах.

apple iphone, смартфон, россия
