Сегодня 20 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Apple не обманула: iPhone Air подтвердил...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple не обманула: iPhone Air подтвердил статус самого прочного смартфона компании

Когда Apple анонсировала радикально тонкий iPhone Air, она назвала его самым прочным iPhone в истории, и, похоже, сообщество поклонников марки только и ждало, когда устройство сможет подтвердить этот статус в реальности. И iPhone Air это удалось — он с достоинством выдержал самые жёсткие испытания авторов YouTube-канала JerryRigEverything. В итоге он вышел из строя, но это стоило создателям видео довольно серьёзных усилий.

Источник изображения: youtube.com/@JerryRigEverything

Источник изображения: youtube.com/@JerryRigEverything

Авторы YouTube-канала JerryRigEverything, по традиции, начали испытания с проверки экрана твердомерами на устойчивость к царапинам. Стёкла на смартфонах обычно получают повреждения при воздействии твердомеров номер 5 или 6 (баллы по шкале Мооса). Практически все предыдущие iPhone получали заметные царапины при воздействии твердомера номер 6. Но на iPhone Air компания Apple установила защитное стекло нового поколения Ceramic Shield 2 — оно оказалось заметно прочнее предыдущих, и твердомер номер 6 почти не оставил царапин на экране устройства, более заметными они стали только с номером 7, изготовленным из кварца.

Титановая рама на боковых гранях, конечно, покрылась царапинами при воздействии твёрдого лезвия, но кнопки оказались прочнее. Вывести экран из строя при помощи зажигалки тоже не вышло. Но самым удивительным результатом был тест на изгиб: авторам канала не удалось сломать смартфон голыми руками, как они ни старались. Apple iPhone Air действительно оказался самым прочным. Поэтому создатели ролика решились на крайнюю меру и начали испытывать смартфон на изгиб при помощи механического приспособления, контролируя величину усилия — экран треснул на отметке 98 кг. Но даже при треснувшем экране сенсорная панель осталась работоспособной, а заднее стекло с тем же покрытием Ceramic Shield 2 осталось целым. Apple заверила, что это самый прочный iPhone в истории, и, видимо, это правда.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Эксперты составили длинный список компромиссов, на которые пошла Apple при создании тонкого iPhone Air
До 300 000 рублей: объявлены российские цены на iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max
Представлен iPhone Air: самый тонкий iPhone всех времён с «производительностью уровня MacBook»
Предзаказы на Apple iPhone 17 бьют рекорды в России
Трёхстворчатый смартфон Samsung может выйти на рынке США до конца года
SpaceX хочет запустить ещё 15 тыс. спутников с поддержкой прямого соединения со смартфонами
Теги: apple, iphone, iphone air
apple, iphone, iphone air
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta
Продолжение сюжета, встреча со Сциллой и угроза рыболюдей: первое крупное обновление для Titan Quest 2 выйдет уже скоро
ИИ вернул моду на жёсткие диски — спрос подскочил впервые за годы, и это только начало
Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома 5 ч.
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр» 5 ч.
Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Copilot в Windows 11 5 ч.
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда 8 ч.
Дональд Трамп планирует взыскать несколько миллиардов долларов с участников сделки по TikTok 14 ч.
Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной 14 ч.
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 20 ч.
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 21 ч.
Heroes of Might & Magic: Olden Era впервые в истории франшизы получит режим наблюдателя — игроки просили об этом годами 22 ч.
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей 22 ч.
Apple не обманула: iPhone Air подтвердил статус самого прочного смартфона компании 11 мин.
Предзаказы на Apple iPhone 17 бьют рекорды в России 4 ч.
Странное зелёное свечение межзвёздной кометы 3I/ATLAS озадачило учёных — такого они не ожидали 4 ч.
Samsung наконец-то удалось сделать чипы HBM3E, которые устроили Nvidia 4 ч.
Малый ледниковый период отменяется: с 2008 года Солнце начало увеличивать активность 5 ч.
Сделка c Nvidia не повлияет на собственные планы Intel по выпуску процессоров и видеокарт 6 ч.
OpenAI потратит $100 млрд на аренду резервных ИИ-серверов у облачных провайдеров 7 ч.
Ubiquiti представила настольные и стоечные NAS с поддержкой до восьми LFF-накопителей 7 ч.
Lenovo отменила часть предзаказов на портативную консоль Legion Go 2 из-за неожиданно высокого спроса 7 ч.
NASA воскресило миссию лунохода VIPER для поиска воды на Луне — его доставит Blue Origin 7 ч.