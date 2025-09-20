Apple не обманула: iPhone Air подтвердил статус самого прочного смартфона компании

Когда Apple анонсировала радикально тонкий iPhone Air, она назвала его самым прочным iPhone в истории, и, похоже, сообщество поклонников марки только и ждало, когда устройство сможет подтвердить этот статус в реальности. И iPhone Air это удалось — он с достоинством выдержал самые жёсткие испытания авторов YouTube-канала JerryRigEverything. В итоге он вышел из строя, но это стоило создателям видео довольно серьёзных усилий.

Авторы YouTube-канала JerryRigEverything, по традиции, начали испытания с проверки экрана твердомерами на устойчивость к царапинам. Стёкла на смартфонах обычно получают повреждения при воздействии твердомеров номер 5 или 6 (баллы по шкале Мооса). Практически все предыдущие iPhone получали заметные царапины при воздействии твердомера номер 6. Но на iPhone Air компания Apple установила защитное стекло нового поколения Ceramic Shield 2 — оно оказалось заметно прочнее предыдущих, и твердомер номер 6 почти не оставил царапин на экране устройства, более заметными они стали только с номером 7, изготовленным из кварца.

Титановая рама на боковых гранях, конечно, покрылась царапинами при воздействии твёрдого лезвия, но кнопки оказались прочнее. Вывести экран из строя при помощи зажигалки тоже не вышло. Но самым удивительным результатом был тест на изгиб: авторам канала не удалось сломать смартфон голыми руками, как они ни старались. Apple iPhone Air действительно оказался самым прочным. Поэтому создатели ролика решились на крайнюю меру и начали испытывать смартфон на изгиб при помощи механического приспособления, контролируя величину усилия — экран треснул на отметке 98 кг. Но даже при треснувшем экране сенсорная панель осталась работоспособной, а заднее стекло с тем же покрытием Ceramic Shield 2 осталось целым. Apple заверила, что это самый прочный iPhone в истории, и, видимо, это правда.