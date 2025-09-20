Геймеры, инвертирующие управление в играх, оказались точнее, но медленнее

Учёные выяснили, почему одни геймеры предпочитают инвертированное управление камерой в играх, а другие — стандартное. Проведённое исследование показало, что выбор схемы управления связан не с привычкой или первым игровым опытом, а с особенностями восприятия трёхмерного пространства мозгом человека.

Исследование провели Дженнифер Корбетт (Jennifer Corbett) и Яап Маннеке (Jaap Munneke) из Лондонского исследовательского университета Брунеля. В ходе работы участники выполняли эксперименты на пространственное восприятие. Они должны были мысленно вращать случайные формы, определять направление наклона объекта на фоне с разными углами наклона, а также преодолевать так называемый эффект Саймона — когнитивный феномен, при котором реакция замедляется, когда стимул (например, цель на экране) расположен на стороне, противоположной той, где находится элемент управления — в данном случае кнопка ответа.

Наиболее показательным фактором оказалась скорость выполнения двух задач: мысленного вращения объектов и преодоления эффекта Саймона. Чем быстрее участник справлялся с ними, тем оказалась меньше вероятность того, что он захочет инвертировать управление. При этом игроки, использующие инверсию, демонстрировали наибольшую точность, но довольно низкие показатели скорости.

Корбетт отметила, что, несмотря на распространённое убеждение игроков в том, что их выбор определяется первым игровым опытом, на самом деле он обусловлен особенностями восприятия 3D-пространства их мозгом. Она предложила геймерам попробовать схему управления, противоположную привычной. По словам Корбетт, это может улучшить результаты в соревновательных играх. И даже если эффект не гарантирован — попытка того стоит.

Подчёркивается, что исследование имеет потенциал применения за пределами игровой индустрии. По словам учёных, оптимизация настроек инвертированного управления может значительно улучшить взаимодействие человека и технических устройств в различных сценариях — начиная от совместной игры с искусственным интеллектом и заканчивая выполнением сложных лапароскопических операций, где важно избежать повреждений внутренних тканей. Понимание того, как конкретный человек лучше взаимодействует с определённой конфигурацией интерфейса, будь то настройка контроллера, расположение экрана или тип задачи, позволит сделать такие взаимодействия более эффективными.