AMD перевыпустила 40-долларовый процессор Athlon 3000G с новыми кулером и упаковкой

Процессор Athlon 3000G в исполнении Socket AM4 был представлен компанией AMD в далёком 2019 году, и к тому времени производитель не собирался слишком увеличивать жизненный цикл данной платформы. Тем не менее, эта модель продолжает переживать обновления даже сейчас — в японской рознице замечен Athlon 3000G в упаковке свежего дизайна с обновлённым штатным кулером в комплекте.

Совершающие традиционный воскресный рейд по крупнейшим компьютерным рынкам японской столицы представители ресурса Akiba PC Hotline обнаружили на прилавках коробочную версию Athlon 3000G с маркировкой вида YD3000C6FHSBX, которая указывает на использование кристалла семейства Dali, который является производной версией раннего Raven Ridge, хотя оба изготавливаются по одному и тому же 14-нм техпроцессу. Смысл подобной миграции заключался в том, что кристалл Raven Ridge физически обладал четырьмя ядрами, половина из которых в случае Athlon 3000G не была востребована, а Dali изначально имел более компактный размер и только два ядра. Последний в производстве был выгоднее.

Характеристики процессора после получения им новой упаковки не изменились. Два ядра с архитектурой Zen сочетаются с четырьмя потоками, объём кеш-памяти третьего уровня ограничен 4 Мбайт, значение TDP достигает 35 Вт, а номинальная частота ядер равна 3,5 ГГц. Наличие свободного множителя позволяет без проблем поднимать эту частоту в процессе разгона. Графическая подсистема Vega 3 сочетает 192 исполнительных блоков и частоту 1,1 ГГц. Поддерживается двухканальная память типа DDR4-2667. Версия Athlon 3000G на кристалле Dali вместе с новым комплектным кулером Wraith появилась на рынке в 2023 году.

Огорчить радость подобного условного «возвращения» Athlon 3000G на рынок может только тот факт, что современные материнские платы с разъёмом Socket AM4 на основе чипсетов B550 и A520 так далеко ушли в плане реализации поддержки процессоров, что на уровне микрокода они просто не могут обеспечить совместимости с многими старыми моделями. Проблема может возникнуть и с Athlon 3000G.