Сегодня 21 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры AMD перевыпустила 40-долларовый процессо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD перевыпустила 40-долларовый процессор Athlon 3000G с новыми кулером и упаковкой

Процессор Athlon 3000G в исполнении Socket AM4 был представлен компанией AMD в далёком 2019 году, и к тому времени производитель не собирался слишком увеличивать жизненный цикл данной платформы. Тем не менее, эта модель продолжает переживать обновления даже сейчас — в японской рознице замечен Athlon 3000G в упаковке свежего дизайна с обновлённым штатным кулером в комплекте.

Совершающие традиционный воскресный рейд по крупнейшим компьютерным рынкам японской столицы представители ресурса Akiba PC Hotline обнаружили на прилавках коробочную версию Athlon 3000G с маркировкой вида YD3000C6FHSBX, которая указывает на использование кристалла семейства Dali, который является производной версией раннего Raven Ridge, хотя оба изготавливаются по одному и тому же 14-нм техпроцессу. Смысл подобной миграции заключался в том, что кристалл Raven Ridge физически обладал четырьмя ядрами, половина из которых в случае Athlon 3000G не была востребована, а Dali изначально имел более компактный размер и только два ядра. Последний в производстве был выгоднее.

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Характеристики процессора после получения им новой упаковки не изменились. Два ядра с архитектурой Zen сочетаются с четырьмя потоками, объём кеш-памяти третьего уровня ограничен 4 Мбайт, значение TDP достигает 35 Вт, а номинальная частота ядер равна 3,5 ГГц. Наличие свободного множителя позволяет без проблем поднимать эту частоту в процессе разгона. Графическая подсистема Vega 3 сочетает 192 исполнительных блоков и частоту 1,1 ГГц. Поддерживается двухканальная память типа DDR4-2667. Версия Athlon 3000G на кристалле Dali вместе с новым комплектным кулером Wraith появилась на рынке в 2023 году.

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

Огорчить радость подобного условного «возвращения» Athlon 3000G на рынок может только тот факт, что современные материнские платы с разъёмом Socket AM4 на основе чипсетов B550 и A520 так далеко ушли в плане реализации поддержки процессоров, что на уровне микрокода они просто не могут обеспечить совместимости с многими старыми моделями. Проблема может возникнуть и с Athlon 3000G.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В большинстве AMD Ryzen и EPYC обнаружена уязвимость TSA, позволяющая красть пароли и другие секретные данные
Nvidia прекратила выпускать драйверы для ПК с очень старыми процессорами Intel и AMD
Компании AMD исполнилось 55 лет
Сделка c Nvidia не повлияет на собственные планы Intel по выпуску процессоров и видеокарт
Представлен первый черновик спецификации PCI Express 8.0
AMD выразила уверенность в своей способности потеснить Intel даже на фоне её сотрудничества с Nvidia
Теги: amd, athlon, процессоры, socket am4
amd, athlon, процессоры, socket am4
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Heroes of Might & Magic: Olden Era впервые в истории франшизы получит режим наблюдателя — игроки просили об этом годами
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь он выдаёт 250 Вт, чтобы в ПК торчало меньше проводов
Странное зелёное свечение межзвёздной кометы 3I/ATLAS озадачило учёных — такого они не ожидали
Бюджетный AMD Athlon 3000G переживает очередную молодость, обзаведясь современной упаковкой
Геймеры, инвертирующие управление в играх, оказались точнее, но медленнее
Новая статья: Hell is Us — прекрасная диковинка. Рецензия 9 ч.
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома 18 ч.
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр» 19 ч.
Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Copilot в Windows 11 19 ч.
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда 22 ч.
Дональд Трамп планирует взыскать несколько миллиардов долларов с участников сделки по TikTok 20-09 05:59
Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной 20-09 05:26
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 20-09 00:07
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 19-09 22:50
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей 19-09 21:16
Дональд Трамп предложил американским компаниям платить по $100 000 в год за рабочие визы для сотрудников 3 ч.
Meta намерена стать энергокомпанией и продавать электричество — Amazon, Google и Microsoft уже делают то же самое 8 ч.
Meta готова потратить $20 млрд на аренду ИИ-мощностей у Oracle 8 ч.
Инопланетяне могут прослушивать наши радиосообщения на удалении десятков световых лет, выяснило NASA 13 ч.
Apple не обманула: iPhone Air подтвердил статус самого прочного смартфона компании 14 ч.
Предзаказы на Apple iPhone 17 бьют рекорды в России 17 ч.
Samsung наконец-то удалось сделать чипы HBM3E, которые устроили Nvidia 18 ч.
Малый ледниковый период отменяется: с 2008 года Солнце начало увеличивать активность 19 ч.
Сделка c Nvidia не повлияет на собственные планы Intel по выпуску процессоров и видеокарт 20 ч.
OpenAI потратит $100 млрд на аренду резервных ИИ-серверов у облачных провайдеров 20 ч.