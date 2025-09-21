Сегодня 21 сентября 2025
DOOM запустили на вейпе и на калькуляторе

Вероятно, DOOM является самой портируемой игрой на необычные устройства. Оригинальную DOOM запускали на газонокосилке, зарядном устройстве и даже электронном тесте на беременность. Моддеры не останавливаются на достигнутом и продолжают портировать игру на разные устройства. На этот раз DOOM запустили на вейпе и графическом инженерном калькуляторе.

Источник изображений: Reddit

Источник изображений: Reddit

Не так давно один из пользователей сообщества Reddit опубликовал видео, в котором продемонстрировал DOOM, запущенную на инженерном калькуляторе. Само по себе это не ново, поскольку подобного моддеры уже добивались в прошлом. Тем не менее, это указывает на относительную простоту процесса портирования DOOM.

На самом деле на Reddit есть целый раздел, посвящённый моддингу графических калькуляторов, в том числе инструкции по переносу DOOM, мод для Minecraft и даже эмулятор NES. Для некоторых людей превращение калькулятора во что-то более интересное стало настоящим хобби.

Более интересен другой пример — появление DOOM на вейпе. Если быть точным, то здесь моддер не запустил игру непосредственно на устройстве. Вместо этого он активировал на вейпе функцию трансляции изображения, благодаря чему устройство смогло демонстрировать геймплей. Тем не менее, некоторые пользователи уверены, что при наличии работающего дисплея нет причин, по которым на устройстве было бы нельзя запустить упрощённую портированную версию игры.

Энтузиаст использовал вейп Aspire PIXO стоимостью около €30, который может похвастаться на удивление неплохим аппаратным оснащением. В устройстве установлен ARM-чип Puxa PY32F403XC с 64 Кбайт оперативной памяти. В дополнение к этому есть 256 Кбайт флеш-памяти, которую моддер расширил, добавив чип флеш-памяти SPI на 16 Мбайт. Устройство также поддерживает Bluetooth и имеет ЖК-дисплей с разрешением 323 × 173 пикселя, вибромотор и даже микрофон.

Благодаря кастомной прошивке вейп может принимать видеопоток по USB, что позволяет транслировать на экран устройства как игровой процесс DOOM, так и любое другое видео. Моддер опубликовал не только саму прошивку, но и браузерную утилиту VapeCloudStreamer, которая отвечает за подключение для трансляции видео.

Успех моддера не означает, что упомянутый вейп внезапно стал портативным игровым устройством. Тем не менее этот эксперимент стал ещё одним случаем переноса DOOM на необычные устройства. Это в очередной раз доказывает, что при наличии у какого-либо устройства экрана обязательно найдётся человек, который попытается запустить на нём DOOM.

doom, моддер, моддинг
