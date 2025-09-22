Сегодня 22 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости компьютеры и ноутбуки Apple Apple всё же выпустит MacBook с сенсорны...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple всё же выпустит MacBook с сенсорным экраном, но не в этом году

Слухи о MacBook с сенсорным экраном не утихают, а благодаря очередной порции информации от ведущих инсайдеров стали известны и сроки выхода подобного устройства. С учётом реалий современного рынка, компания Apple, которая принципиально не рассматривала идею сенсорных экранов на своих ноутбуках, наконец уступит давлению.

Источник изображения: les Nesetril/Unsplash

Источник изображения: les Nesetril/Unsplash

По данным авторитетного аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который публикует прогнозы о будущих продуктах Apple, массовое производство MacBook Pro с OLED-дисплеями с поддержкой сенсорного управления начнётся в конце 2026 года. Подтвердил планы компании и журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, который впервые сообщил о такой возможности ещё в 2023 году. С тех пор сроки выхода сенсорного MacBook были перенесены с конца 2025 на период между концом 2026 и началом 2027 года.

Хотя Apple ранее избегала идеи объединения линеек iPad и MacBook, ситуация на рынке заставляет компанию пересмотреть свою позицию. Как пишет The Verge, ссылаясь на слова Гурмана, продажи iPad начали снижаться, а пользователи всё чаще ожидают наличия сенсорных интерфейсов на ноутбуках, и особенно на фоне того, что среди современных устройств под Windows есть много таких, которые оснащены сенсорными экранами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
Apple признала 11-дюймовый MacBook Air устаревшим, а iPhone 8 Plus — винтажным
Apple выпустит MacBook стоимостью от $599 в следующем году, если слухи верны
Apple планирует выпустить в 2026 году MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем
Один из девяти компьютеров Apple-1 в оригинальном деревянном корпусе выставили на аукцион
Repair Assistant добрался до Mac — Apple добавила калибровку компонентов в macOS 26 Tahoe
Теги: macbook, apple, сенсорный экран
macbook, apple, сенсорный экран
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Геймеры, инвертирующие управление в играх, оказались точнее, но медленнее
AMD перевыпустила 40-долларовый процессор Athlon 3000G с новыми кулером и упаковкой
DOOM запустили на вейпе и на калькуляторе
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр»
iFixit показала внутреннее устройство сверхтонкого iPhone Air и высоко оценила его ремонтопригодность
Китайцы утратят контроль над американским TikTok после сделки с США — лишь 1 из 7 мест в совете директоров достанется ByteDance 14 ч.
Новая статья: Hell is Us — прекрасная диковинка. Рецензия 21-09 00:03
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома 20-09 15:02
Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Copilot в Windows 11 20-09 14:26
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда 20-09 11:13
Дональд Трамп планирует взыскать несколько миллиардов долларов с участников сделки по TikTok 20-09 05:59
Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной 20-09 05:26
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 20-09 00:07
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 19-09 22:50
Heroes of Might & Magic: Olden Era впервые в истории франшизы получит режим наблюдателя — игроки просили об этом годами 19-09 21:59
Apple всё же выпустит MacBook с сенсорным экраном, но не в этом году 2 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука ASUS TUF Gaming A18 FA808UM (2025): любить вопреки 2 ч.
Хакеры нарушили работу европейских аэропортов, взломав софт для регистрации пассажиров 5 ч.
Schneider Electric готовит стойки NVIDIA GB300 NVL72 мощностью 142 кВт 13 ч.
В Германии запущена квантово-классическая система с суперчипами NVIDIA GH200 13 ч.
Трамп внезапно ударил по американским ИТ-гигантам — рабочие визы США для инженеров подорожают в 100 раз 20 ч.
Meta намерена стать энергокомпанией и продавать электричество — Amazon, Google и Microsoft уже делают то же самое 21-09 01:35
Meta готова потратить $20 млрд на аренду ИИ-мощностей у Oracle 21-09 01:05
Инопланетяне могут прослушивать наши радиосообщения на удалении десятков световых лет, выяснило NASA 20-09 20:49
Apple не обманула: iPhone Air подтвердил статус самого прочного смартфона компании 20-09 19:02