Apple всё же выпустит MacBook с сенсорным экраном, но не в этом году

Слухи о MacBook с сенсорным экраном не утихают, а благодаря очередной порции информации от ведущих инсайдеров стали известны и сроки выхода подобного устройства. С учётом реалий современного рынка, компания Apple, которая принципиально не рассматривала идею сенсорных экранов на своих ноутбуках, наконец уступит давлению.

По данным авторитетного аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который публикует прогнозы о будущих продуктах Apple, массовое производство MacBook Pro с OLED-дисплеями с поддержкой сенсорного управления начнётся в конце 2026 года. Подтвердил планы компании и журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, который впервые сообщил о такой возможности ещё в 2023 году. С тех пор сроки выхода сенсорного MacBook были перенесены с конца 2025 на период между концом 2026 и началом 2027 года.

Хотя Apple ранее избегала идеи объединения линеек iPad и MacBook, ситуация на рынке заставляет компанию пересмотреть свою позицию. Как пишет The Verge, ссылаясь на слова Гурмана, продажи iPad начали снижаться, а пользователи всё чаще ожидают наличия сенсорных интерфейсов на ноутбуках, и особенно на фоне того, что среди современных устройств под Windows есть много таких, которые оснащены сенсорными экранами.