«Это настоящая магия»: энтузиасты сделали браузерный порт GTA: Vice City и не знают, как его выпустить, чтобы «не нарушить чьи-либо права»

Команда Dos.Zone Team, реализовавшая легендарную пошаговую стратегию «Герои Меча и Магии III» в браузере, анонсировала новый проект — веб-версию культового криминального экшена в открытом мире GTA: Vice City от Rockstar Games.

Источник изображений: Rockstar Games

Реальный геймплей браузерной GTA: Vice City был продемонстрирован представителем Dos.Zone Team Никитой Аксёновым (Carter54) на прошедшем с 19 по 21 сентября в Москве видеоигровом фестивале «Игропром».

В рамках четырёхминутной демонстрации (см. видео ниже) показали запуск игры, пару заставочных роликов и геймплей в открытом мире — поездку на скутере и автомобиле по улицам Вайс-Сити.

По словам Аксёнова, браузерная версия GTA: Vice City — «это настоящая магия» и работа «эпических программистов» из команды Dos.Zone Team Александра Гурьянова (он же caiiiycuk, создатель Dos.Zone) и Евгения Охманюка.

Браузерный порт GTA: Vice City «уже полностью готов и полируется по мелочам». Аксёнов считает, что проект представляет собой «самое настоящее будущее и историческое событие».

Впрочем, пока в Dos.Zone не уверены, в каком виде разместить веб-версию GTA: Vice City, чтобы «не нарушить чьи-либо права». Take-Two Interactive (владелец прав на GTA) ревностно защищает свою интеллектуальную собственность.

GTA: Vice City вышла в 2002 году на PS2, а в 2003-м добралась до PC и Xbox. В 2021-м игра получила ремастер в рамках сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition для ПК, консолей и мобильных устройств.

grand theft auto: vice city, gta: vice city, rockstar games, dos.zone team, экшен
