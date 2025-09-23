Dreame открыл в Москве флагманский магазин нового формата

Бренд Dreame представил свой первый флагманский магазин в России. Он находится в московском ТРЦ «Афимолл Сити». Новый магазин с площадью 199 м2 является самым масштабным проектом Dreame в стране. Пространство было создано с нуля специально под этот проект, что позволило реализовать уникальный архитектурный стиль и современную концепцию.

В новом магазине впервые представлен расширенный ассортимент продуктов Dreame, включая новую категорию — телевизоры с максимальной диагональю в 100 дюймов. Главной особенностью магазина являются специальные зоны. В частности, для демонстрации телевизоров выделено отдельное помещение с живым звуком, что позволяет ощутить эффект полного погружения в сцену. Также есть зона с газонокосилкой, оформленная как элемент сада с фито-стеной и газоном, что позволило воспроизвести естественную атмосферу и продемонстрировать возможности новой техники для дома и сада.

Для посетителей предусмотрена лаундж-зона с кофемашиной, где можно сделать паузу в шоппинге, продегустировать напитки и в спокойной обстановке обдумать выбор техники. В магазине также установлено несколько больших LED-экранов, на которых транслируются ролики с продукцией бренда и актуальными промо.

Кроме того, специальный демо-стенд наглядно показывает, как робот-пылесос Dreame самостоятельно преодолевает ступеньки. Впервые у пользователей в России появилась возможность посмотреть, как это всё работает вживую.

Следует также отметить крупнейшую бьюти-зону Dreame, где представлена вся линейка устройств для ухода и стайлинга. В честь открытия флагманский магазин посетила Людмила Тарасова — призёр чемпионата мира, чемпион Европы, США и России, а также тренер сборной России по парикмахерскому искусству и судья международной категории. Она продемонстрировала посетителям возможности стайлера Dreame AirStyle Pro в современных укладках, а также технику работы фенами Dreame Dazzle и Dreame Pocket Ultra.

Розничный проект бренда был реализован в сотрудничестве с крупнейшим дистрибьютором бытовой техники и электроники VVP Group, имеющим большой опыт управления и развития розничных магазинов.

«Это девятый магазин Dreame, который был открыт под управлением VVP Group. “Афимолл Сити” — одна из лучших современных локаций в Москве с огромным покупательским трафиком, что вкупе с высокими стандартами обслуживания и индивидуальным подходом к каждому клиенту, уверен, сделает этот флагман образцовым проектом и обеспечит ему лидирующие позиции в портфеле бренда», — отметил Олег Гусаков, коммерческий директор VVP Group.

После открытия флагманского магазина в столице общее количество бутиков Dreame в России достигло десяти. Они расположены от Москвы и Санкт-Петербурга до Иркутска и Краснодара. Компания планирует и дальше активно расширять сеть магазинов: до конца года ожидается открытие ещё нескольких магазинов в ключевых регионах, в том числе, в Сургуте, Омске, Санкт-Петербурге и Московской области. Благодаря новому формату и уникальной концепции магазин в ТРЦ «Афимолл Сити» стал главным ориентиром для будущих проектов Dreame в России.

Реклама | Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. erid: F7NfYUJCUneTSxQnf7uq