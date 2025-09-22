Сегодня 22 сентября 2025
Американский TikTok избавят от китайских корней — Oracle с нуля переобучит рекомендательный алгоритм

Похоже, что история о будущем популярного сервиса TikTok в США подходит к концу, но она ещё не завершена. В то время как потенциальная сделка по покупке американского бизнеса TikTok консорциумом местных инвесторов продолжает прорабатываться, стали известны подробности относительно того, что станет с рекомендательным алгоритмом. По данным Bloomberg, компания Oracle, входящая в число покупателей, полностью переобучит рекомендательный алгоритм платформы.

Источник изображения: Solen Feyissa / Unsplash

Источник изображения: Solen Feyissa / Unsplash

«Как заявил официальный представитель Белого дома, Oracle Corp. займётся воссозданием и обеспечением безопасности новой американской версии алгоритма TikTok в рамках формирующейся сделки по продаже популярного китайского приложения консорциуму американских инвесторов. Это должно решить ключевую проблему, которую поднимали законодатели в Вашингтоне. Данная договорённость, изложенная представителем Белого дома в заявлении в понедельник, направлена на то, чтобы гарантировать, что американские покупатели будут иметь контроль над рекомендательным алгоритмом TikTok в США после того, как китайская компания ByteDance проведёт отчуждение активов. Согласно заявлению официального лица, владельцы американского TikTok будут арендовать копию алгоритма ByteDance, которую Oracle позднее переобучит «с нуля», — говорится в сообщении Bloomberg.

Фраза «переобучить с нуля» звучит особенно тревожно для пользователей, которые опасаются, что рекомендательный алгоритм TikTok потеряет свою ценность. Похоже, что заинтересованные стороны ищут компромисс, который позволит гарантировать, что TikTok продолжит работать в США после покупки местными инвесторами. В сообщении также сказано, что Oracle будет управлять серверами, используемыми для хранения данных американских пользователей. ByteDance не будет иметь доступа к этим данным и новому переобученному рекомендательному алгоритму.

Похоже, что сделка по покупке американского бизнеса TikTok может быть согласована в ближайшее время. «Трамп намерен на этой неделе подписать указ, чтобы формально утвердить своё одобрение сделки», — говорится в сообщении Bloomberg. Сколько времени займёт переобучение алгоритма и когда пользователи начнут видеть изменения, пока неизвестно.

Теги: tiktok, сша, приложение
