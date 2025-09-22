Сегодня 22 сентября 2025
Activision показала «будущее сетевых сражений», но оценили его не все — геймплейный трейлер мультиплеера Call of Duty: Black Ops 7

Издатель Activision совместно с разработчиками из Treyarch и Raven Software представил геймплейный трейлер мультиплеера военного шутера Call of Duty: Black Ops 7 и поделился подробностями режима.

Источник изображений: Activision

Источник изображений: Activision

На запуске мультиплеер Call of Duty: Black Ops 7 предложит 18 карт (16 формата «6 на 6» и две «20 на 20»), подборку новых и знакомых режимов, 30 единиц оружия и систему перемещения следующего уровня.

Обещают расширенные возможности индивидуализации персонажа, включая систему «разгона» экипировки в матче, прыжки от стен, классический и оружейный престиж, а также прокачку уровня во всех режимах (в том числе кампании).

Геймплейный трейлер мультиплеера Call of Duty: Black Ops 7 (см. видео выше) демонстрирует сетевые баталии на нескольких картах с применением разного оружия, а также широту возможностей игроков.

В самой Activision многопользовательский режим Call of Duty: Black Ops 7 называют «будущим сетевых сражений», однако светлым оно кажется не всем — 7,5 тыс. человек оставили под роликом дизлайк (лайков набралось 12 тысяч).

Робота D.A.W.G. (на скриншоте) можно будет погладить

Робота D.A.W.G. (на скриншоте) можно будет погладить

Бета-тестирование Call of Duty: Black Ops 7 пройдёт со 2 по 8 октября. Со 2 по 5 октября доступ получат обладатели предзаказов и подписчики Game Pass (Ultimate и PC), а с 5 по 8 октября испытания будут открыты для всех.

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Series X, S и в Game Pass. Дополнительными деталями и кадрами мультиплеера разработчики поделятся 30 сентября на шоу Call of Duty Next.

