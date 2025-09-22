Сегодня 22 сентября 2025
iPhone 17 Pro Max заряжается быстрее любого другого смартфона Apple, но до «китайцев» ещё очень далеко

В конце прошлой недели покупатели новых iPhone 17 начали получать смартфоны, благодаря чему о новинках становится известно всё больше подробностей. Так компания ChargerLAB поделилась своими выводами после тестирования скорости зарядки iPhone 17 Pro Max. Оказалось, что смартфон заряжается значительно быстрее, чем прошлогодний флагман Apple и любой другой смартфон Apple.

Источник изображения: ChargerLAB / YouTube

Источник изображения: ChargerLAB / YouTube

Выпущенный в прошлом году iPhone 16 Pro Max показал рекордные для смартфонов Apple значения, когда мощность зарядки приблизилась к 30 Вт, что примерно на 20 % больше, чем у iPhone 15 Pro. Похоже, что в этом году Apple снова добилась существенного прироста. Специалисты ChargerLAB проверили это с помощью 15 разных зарядных устройств Apple.

В ходе тестирования было установлено, что мощность зарядки выросла до 36 Вт, что на 20 % больше, чем у iPhone 16 Pro Max. Отмечается, что добиться максимальной мощности можно с помощью разных зарядных устройств Apple, включая новый адаптер с динамически изменяемой мощностью. Речь идёт о зарядном устройстве 40W Dynamic Power Adapter на 40 Вт, которое в определённые периоды зарядки может выдавать до 60 Вт.

Отдельно впечатлило беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger, обеспечив мощность в 32 Вт. Однако для более быстрой зарядки лучше задействовать проводное зарядное устройство Apple мощностью 40 Вт и выше.

Конечно, прирост мощности зарядки у новых iPhone можно поприветствовать, но до китайских конкурентов ему ещё далеко. Многие современных флагманы от Xiaomi, Huawei, Honor и других обеспечивают 80–120 Вт мощности, что позволяет полностью заряжать смартфоны менее чем за полчаса.

Теги: iphone 17 pro max, apple, зарядка
