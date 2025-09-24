Видеообзор игрового ноутбука MSI Crosshair A16

MSI Crosshair A16 — мощный и универсальный ноутбук, который одинаково хорошо подойдет и для геймеров, и для создателей контента. Он получил 16-дюймовый QHD+ IPS-экран с частотой 240 Гц и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, производительную связку из 16-ядерного AMD Ryzen 9 7945HX и мобильной графики GeForce RTX 5070, а также продуманную систему охлаждения Cooler Boost 5. Всё это делает устройство настоящей рабочей станцией в корпусе весом всего 2,5 кг.

Кроме того, MSI Crosshair A16 может похвастаться удобной клавиатурой с 24-зонной RGB-подсветкой, современными интерфейсами, включая USB Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0, и возможностью апгрейда за счет второго SSD. В играх и рабочих приложениях ноутбук демонстрирует высокую производительность и стабильность, не перегреваясь даже при пиковых нагрузках.

Реклама | ООО "ЭмЭсАй Компьютер" ИНН 7715777310 erid: F7NfYUJCUneTSxQmCV1n