Комедийное приключение The Dungeon Exper...
Комедийное приключение The Dungeon Experience от автора Paradigm заручилось поддержкой Devolver Digital и получило демоверсию в Steam

Автор абсурдного квеста Paradigm Джейкоб Джанерка (Jacob Janerka), который вместе со студией Bone Assembly создаёт комедийное приключение от первого лица The Dungeon Experience, нашёл для игры издателя.

Источник изображений: Devolver Digital

Как стало известно, издателем The Dungeon Experience выступит компания Devolver Digital. Анонс партнёрства сопровождался трёхминутным трейлером, наполненным шутками и отсылками к играм Devolver (вроде несуществующей Hotline Miami 3).

«Оказывается, встреченный мной в лесу однажды мужчина, что приложил палец к моим губам и шикнул на меня, а затем дал бюджет для игры, был кто-то из Devolver по имени Дэнни», — осознал Джанерка.

По сюжету низкоуровневый краб из типичной RPG благодаря «целеустремлённости, оптимизму и скромным инвестициям в свечи с эфирными маслами и ароматом краба» стал владельцем фэнтезийного парка развлечений The Dungeon Experience.

Игрокам предстоит исследовать чудеса этого подземелья и принять участие в эксклюзивной программе обучения деловой хватке. Тренинг поможет не только с финансами, но и с улучшением личной жизни.

На фоне анонса партнёрства Devolver Digital также выпустила обновлённую версию дебютного трейлера The Dungeon Experience (доступен по ссылке) пятилетней давности. Ролик наглядно показывает, как игра изменилась с тех пор.

Как стало известно, The Dungeon Experience поступит в продажу на протяжении 2026 года эксклюзивно для Steam, где в настоящее время доступна демоверсия игры. Поддержка русского языка не заявлена.

the dungeon experience, jacob janerka, bone assembly, devolver digital, приключение
