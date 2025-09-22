Комедийное приключение The Dungeon Experience от автора Paradigm заручилось поддержкой Devolver Digital и получило демоверсию в Steam

Автор абсурдного квеста Paradigm Джейкоб Джанерка (Jacob Janerka), который вместе со студией Bone Assembly создаёт комедийное приключение от первого лица The Dungeon Experience, нашёл для игры издателя.

Как стало известно, издателем The Dungeon Experience выступит компания Devolver Digital. Анонс партнёрства сопровождался трёхминутным трейлером, наполненным шутками и отсылками к играм Devolver (вроде несуществующей Hotline Miami 3).

«Оказывается, встреченный мной в лесу однажды мужчина, что приложил палец к моим губам и шикнул на меня, а затем дал бюджет для игры, был кто-то из Devolver по имени Дэнни», — осознал Джанерка.

По сюжету низкоуровневый краб из типичной RPG благодаря «целеустремлённости, оптимизму и скромным инвестициям в свечи с эфирными маслами и ароматом краба» стал владельцем фэнтезийного парка развлечений The Dungeon Experience.

Игрокам предстоит исследовать чудеса этого подземелья и принять участие в эксклюзивной программе обучения деловой хватке. Тренинг поможет не только с финансами, но и с улучшением личной жизни.

На фоне анонса партнёрства Devolver Digital также выпустила обновлённую версию дебютного трейлера The Dungeon Experience (доступен по ссылке) пятилетней давности. Ролик наглядно показывает, как игра изменилась с тех пор.

Как стало известно, The Dungeon Experience поступит в продажу на протяжении 2026 года эксклюзивно для Steam, где в настоящее время доступна демоверсия игры. Поддержка русского языка не заявлена.