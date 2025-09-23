Производитель Peugeot, Opel и Fiat заявил об утечке данных клиентов после хакерской атаки

Концерн Stellantis, производящий автомобили Opel, Chrysler, Fiat, Jeep, Dodge, Ram и др., подтвердил факт утечки персональных данных клиентов. В заявлении автогиганта сказано, что инцидент произошёл в результате «взлома платформы стороннего поставщика услуг, которая обеспечивает работу службы поддержки клиентов в Северной Америке».

В заявлении Stellantis сказано, что в руки злоумышленников попала контактная информация клиентов. При этом представители компании отказались от комментариев относительно того, какие именно типы данных были похищены в рамках инцидента. В компании также отказались от комментариев касательно количества клиентов, которые были уведомлены об утечке данных.

По данным источника, утечка данных Stellantis связана со взломом базы данных Salesforce. Эту информацию якобы предоставили хакеры из группировки ShinyHunters, которая взяла на себя ответственность за взлом Stellantis. По их словам, в результате взлома из базы данных удалось извлечь 18 млн записей о пользователях. Отмечается, что Stellantis является частью длинного списка компаний, включая Cloudflare, Google и Proofpoint, чьи данные были похищены в результате недавнего инцидента, затронувшего платформу Salesloft Drift.