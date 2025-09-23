Сегодня 23 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Производитель Peugeot, Opel и Fiat заяви...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Производитель Peugeot, Opel и Fiat заявил об утечке данных клиентов после хакерской атаки

Концерн Stellantis, производящий автомобили Opel, Chrysler, Fiat, Jeep, Dodge, Ram и др., подтвердил факт утечки персональных данных клиентов. В заявлении автогиганта сказано, что инцидент произошёл в результате «взлома платформы стороннего поставщика услуг, которая обеспечивает работу службы поддержки клиентов в Северной Америке».

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

В заявлении Stellantis сказано, что в руки злоумышленников попала контактная информация клиентов. При этом представители компании отказались от комментариев относительно того, какие именно типы данных были похищены в рамках инцидента. В компании также отказались от комментариев касательно количества клиентов, которые были уведомлены об утечке данных.

По данным источника, утечка данных Stellantis связана со взломом базы данных Salesforce. Эту информацию якобы предоставили хакеры из группировки ShinyHunters, которая взяла на себя ответственность за взлом Stellantis. По их словам, в результате взлома из базы данных удалось извлечь 18 млн записей о пользователях. Отмечается, что Stellantis является частью длинного списка компаний, включая Cloudflare, Google и Proofpoint, чьи данные были похищены в результате недавнего инцидента, затронувшего платформу Salesloft Drift.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Жертвы утечки данных Facebook✴ через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга
Масштабный слив данных «Великого китайского файрвола» раскрыл механизм работы системы
После утечки секретов о 2-нм техпроцессе TSMC предложила другим компаниям свою систему защиты данных
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома
Google Chrome получил экстренное обновление из-за уязвимости, через которую вовсю взламывались ПК
ChatGPT превратили в сообщника при краже секретных данных из Gmail
Теги: stellantis, утечка данных, киберпреступность
stellantis, утечка данных, киберпреступность
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
Activision показала «будущее сетевых сражений», но оценили его не все — геймплейный трейлер мультиплеера Call of Duty: Black Ops 7
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Производитель Peugeot, Opel и Fiat заявил об утечке данных клиентов после хакерской атаки 30 мин.
Крупнейшие корпорации заливают миллиарды в ИИ, даже не понимая, зачем им это нужно 2 ч.
Трамп на этой неделе объявит, что сделка по TikTok соответствует требованиям закона, но не получит «золотую акцию» 3 ч.
Perplexity запустила ИИ-агента для электронной почты — он будет копаться в Outlook и Gmail за $200 в месяц 13 ч.
Комедийное приключение The Dungeon Experience от автора Paradigm заручилось поддержкой Devolver Digital и получило демоверсию в Steam 14 ч.
Американский TikTok избавят от китайских корней — Oracle с нуля переобучит рекомендательный алгоритм 16 ч.
Konami поинтересовалась, ремейки каких Metal Gear фанаты хотят увидеть после Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17 ч.
Обновление Windows 11 сломало приложения для Blu-ray и цифрового ТВ 18 ч.
Майкл Делл, Ларри Эллисон и Лахлан Мёрдок войдут в группу покупателей американского сегмента TikTok 18 ч.
Журналисты проанализировали, почему всё меньше и меньше игр Xbox выходит на дисках 18 ч.
К ИИ готов: одобрен проект первого в России ЦОД гиперскейл-класса 4 мин.
Умное кольцо «Сбера» поступило в продажу за 24 990 рублей, но купить его могут не все 24 мин.
Relativity Networks и британская Network Planning Solutions займутся коммерческим внедрением полого оптоволокна 3 ч.
Дженсен Хуанг: сделка с OpenAI не навредит другим клиентам Nvidia 5 ч.
Совместный проект Nvidia и OpenAI потребует энергию 10 ядерных реакторов 7 ч.
TSMC уже получила заказы на выпуск 2-нм чипов от AMD, Apple и более десятка других клиентов 7 ч.
NVIDIA инвестирует в OpenAI $100 млрд, которые в основном пойдут на покупку её же ускорителей 11 ч.
NASA: SpaceX скорее всего просрочит запуск лунного модуля Starship HLS на несколько лет 12 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WiFi: превосходя ожидания 12 ч.
Последний зонд на орбите Венеры отключён — миссия JAXA «Акацуки» завершена 14 ч.