Intel признала устаревшей встроенную графику Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake — драйверы будут выходить реже

Intel подтвердила, что начала перевод процессоров Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake в разряд устаревших. Точнее, таковой теперь будут считаться их встроенные графические процессоры. Компания создала отдельную ветку драйверов для интегрированной графики процессоров Core с 11-го по 14-е поколение.

Интегрированная графика Arc процессоров новых поколений имеет архитектуру Xe и Xe2 — эти чипы продолжат получать регулярные обновления, а для предыдущих моделей свежие драйверы станут выходить реже. Переведённые на ветку обновлений ПО для устаревшей продукции чипы будут получать только исправления безопасности и критические обновления — по общему правилу, раз в три месяца.

Новая судьба ждёт чипы Intel Core с 11-го (Tiger Lake и Rocket Lake) по 14-е (Raptor Lake Refresh) поколения, некоторые модели серий Intel Atom, Pentium и Celeron, а также дискретную видеокарту Iris Xe DG1. Для устаревшей графики не будет предоставляться оптимизации для новых игр в момент их релиза — у графики Arc Xe/Xe2 она будет. Таким образом, производитель начал процесс постепенного отказа от поддержки драйверов для старой графики — развёртывание новых функций и поддержка новых игр будет только у видеокарт новых поколений.