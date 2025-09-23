Сегодня 23 сентября 2025
Разработчики Palworld анонсировали Palworld: Palfarm — уютный симулятор фермерской жизни, где можно сыграть в русскую рулетку

Нашумевший симулятор выживания про «покемонов с пушками» Palworld от японской студии Pocketpair ещё даже не вышел из раннего доступа, а уже готовится обзавестись вторым ответвлением — на этот раз с фермерским уклоном.

Источник изображений: Pocketpair

Источник изображений: Pocketpair

Игра называется Palworld: Palfarm и представляет собой «уютный симулятор фермерской жизни» в мире Palworld. Анонс сопровождался двухминутным геймплейным трейлером (см. видео ниже).

По сюжету пользователи переезжают на острова Палпагос, где живут палы (похожие на покемонов существа), чтобы вместе с ними возделывать поля, готовить, заниматься крафтингом, играть в русскую рулетку и строить ферму своей мечты.

Палы в Palworld: Palfarm могут помогать игроку с фермерскими задачами (посев семян, полив, сбор урожая и так далее) благодаря своим уникальным умениям, а также, например, стать владельцем магазина.

Связь с палами и другими жителями острова можно укрепить за счёт совместной работы, ежедневных бесед и подарков. При желании и должном упорстве с персонажами можно добиться «особых отношений».

Скриншоты
Смотреть все изображения (12)
Смотреть все
изображения (12)

Обещают необходимость защищать ферму от враждебных палов, запретный чёрный рынок где-то на острове, поддержку мультиплеера для «совместного наслаждения уютной жизнью» и текстовый перевод на русский.

Palworld: Palfarm создаётся для Steam и не имеет сроков выхода. Также Pocketpair работает над симулятором свиданий Palworld! More Than Just Pals — когда он увидит свет, тоже неясно. Релизная версия Palworld ожидается в 2026 году.

palworld: palfarm, palworld, pocketpair, симулятор жизни
