Сегодня 23 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Представлены наборы памяти DDR5 объёмом ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлены наборы памяти DDR5 объёмом до 256 Гбайт со штатным кулером на три вентилятора

Компания Origin Code анонсировала высокоскоростные комплекты оперативной памяти Vortex DDR5, которые оборудованы системами охлаждения с тремя небольшими вентиляторами.

Источник изображений: Origin Code

Источник изображений: Origin Code

Производитель анонсировал комплекты памяти DDR5-6200 CL26 объёмом 32 Гбайт (2 × 16 Гбайт), DDR5-6000 CL26 объёмом 192 Гбайт (4 × 48 Гбайт), DDR5-6000 CL30 объёмом 256 Гбайт (4 × 64 Гбайт), а также комплект DDR5 объёмом 48 Гбайт (2 × 24 Гбайт) с поддержкой профилей разгона AMD EXPO до 6000 и 8000 МТ/с.

Модули ОЗУ оснащены RGB-подсветкой. Также подсветку имеет комплектная система охлаждения. Размеры последней составляют 40 × 40 × 20 мм. В её состав входят три вентилятора, создающие воздушный поток до 22,5 CFM. По словам производителя, данная система охлаждения улучшает рассеивания тепла до 39,8 %. Производитель заверяет, что она обладает низким уровнем шума.

Дополнительной информацией об анонсированных новинках компания обещает поделиться к середине октября. Стоимость представленных комплектов памяти неизвестна. Также Origin Code не сообщила, когда они поступят в продажу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
DDR5 раскочегарили до 13 020 МГц — очередной рекорд разгона ОЗУ пока не подтверждён
DDR4 останется дефицитной — цены подскочат как минимум на 10 % в октябре
V-Color представила модули памяти XFinity+ DDR5 с встроенным OLED-экраном
Память HBM3E от Samsung наконец пробилась в ИИ-ускорители Nvidia — акций первой взлетели до годового максимума
Nvidia испугалась ускорителей AMD и просит поставщиков сделать для неё HBM4 побыстрее
Huawei представит четыре новых ИИ-ускорителя Ascend за три года, чтобы догнать и перегнать Nvidia
Теги: origin code, озу, оперативная память, ddr5
origin code, озу, оперативная память, ddr5
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлены наборы памяти DDR5 объёмом до 256 Гбайт со штатным кулером на три вентилятора
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
Intel признала устаревшей встроенную графику Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake — драйверы будут выходить реже
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6 9 мин.
ИИ придумает новое мороженное для миллионов людей по всему миру — Magnum применит ИИ от NotCo 15 мин.
Европа проверит, хорошо ли Apple, Google, Microsoft и Booking борются с мошенниками 2 ч.
Huawei HarmonyOS уже шестой квартал подряд остаётся популярнее Apple iOS в Китае 3 ч.
Разработчики Palworld анонсировали Palworld: Palfarm — уютный симулятор фермерской жизни, где можно сыграть в русскую рулетку 4 ч.
Белорусы теперь могут оплачивать покупки на Wildberries криптовалютой, но есть нюансы 4 ч.
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране 4 ч.
Постаревший Леон, приземлённый экшен и как никогда амбициозная история: инсайдер раскрыл новые подробности Resident Evil Requiem 4 ч.
Исполнитель роли Тревора в GTA V оказался равнодушен к GTA VI и призвал геймеров читать Достоевского 5 ч.
«Яндекс» поселил «Алису» на флагманском ИИ в мессенджерах Max и Telegram 5 ч.
DJI представила Osmo Nano — свою самую маленькую модульную экшн-камеру за $309 17 мин.
BloombergNEF: ИИ ЦОД способствуют ускорению роста спроса на электричество 30 мин.
РСК и «ХайТэк» представили ПАК с российскими ИИ-ускорителями LinQ HPQ 2 ч.
За ИИ в дальнюю дорогу: Китай строит собственный децентрализованный вариант Stargate 2 ч.
Bang & Olufsen выпустила наушники-затычки Beo Grace за $1500 и чехол для них за $400 2 ч.
DDR5 раскочегарили до 13 020 МГц — очередной рекорд разгона ОЗУ пока не подтверждён 4 ч.
В Южной Корее создали самые лучшие подводные солнечные элементы 4 ч.
Красный флаг для «красной» компании — Moody's раскритиковало эпохальный план Oracle по созданию ИИ ЦОД 5 ч.
Мечта Маска забуксовала: роботакси Tesla в Калифорнии будут вовсе не беспилотными и не совсем такси 5 ч.
Huawei собралась за три года догнать Nvidia в сфере ИИ, завалив рынок ускорителями Ascend и не только 5 ч.