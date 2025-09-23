ИИ-помощник Google Gemini пропишется в миллионах телевизоров

Помощник с искусственным интеллектом Google Gemini дебютирует на умных телевизорах. В моделях под управлением Google TV появится приложение Gemini, и владельцы телевизоров смогут общаться с ними естественным языком.

Появившись на новой платформе, ИИ-помощник Gemini начнёт распространяться и на других умных телевизорах — а это 300 млн устройств под управлением Google TV и её альтернативной версии Android TV. На практике ассистент поможет людям с разными интересами выбрать, что им посмотреть вдвоём, или напомнит содержание предыдущего сезона любимого сериала. Можно обратиться к Gemini за помощью в поиске фильма или сериала, название которого пользователь забыл — ИИ сообщит, какие отзывы оставили зрители, и сто́ит ли его вообще смотреть.

Поскольку это Gemini с обычными возможностями, сценарии использования ИИ-помощника этим не ограничиваются: он поможет детям в работе над школьными проектами, семьям — распланировать отдых, а одиночным пользователям — в освоении новых знаний. Ассистент дебютирует на телевизорах серии TCL QM9K уже сегодня, до конца года появится на других устройствах, включая плеер Google TV Streamer, а также другие модели телевизоров TCL и Hisense. Набор функций Google Gemini на телевизорах будет расширяться.