Сегодня 23 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android ИИ-помощник Google Gemini пропишется в м...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ-помощник Google Gemini пропишется в миллионах телевизоров

Помощник с искусственным интеллектом Google Gemini дебютирует на умных телевизорах. В моделях под управлением Google TV появится приложение Gemini, и владельцы телевизоров смогут общаться с ними естественным языком.

Источник изображений: blog.google

Источник изображений: blog.google

Появившись на новой платформе, ИИ-помощник Gemini начнёт распространяться и на других умных телевизорах — а это 300 млн устройств под управлением Google TV и её альтернативной версии Android TV. На практике ассистент поможет людям с разными интересами выбрать, что им посмотреть вдвоём, или напомнит содержание предыдущего сезона любимого сериала. Можно обратиться к Gemini за помощью в поиске фильма или сериала, название которого пользователь забыл — ИИ сообщит, какие отзывы оставили зрители, и сто́ит ли его вообще смотреть.

Поскольку это Gemini с обычными возможностями, сценарии использования ИИ-помощника этим не ограничиваются: он поможет детям в работе над школьными проектами, семьям — распланировать отдых, а одиночным пользователям — в освоении новых знаний. Ассистент дебютирует на телевизорах серии TCL QM9K уже сегодня, до конца года появится на других устройствах, включая плеер Google TV Streamer, а также другие модели телевизоров TCL и Hisense. Набор функций Google Gemini на телевизорах будет расширяться.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome
Google Gemini обошла ChatGPT в топе американского App Store и вышла на первое место по популярности
Google добавила в Gemini поддержку аудиофайлов для всех платформ, включая iOS
ИИ придумает новое мороженное для миллионов людей по всему миру — Magnum применит ИИ от NotCo
Huawei HarmonyOS уже шестой квартал подряд остаётся популярнее Apple iOS в Китае
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране
Теги: google, gemini, смарт-телевизоры
google, gemini, смарт-телевизоры
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Представлены наборы памяти DDR5 объёмом до 256 Гбайт со штатным кулером на три вентилятора
Intel признала устаревшей встроенную графику Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake — драйверы будут выходить реже
Hollow Knight: Silksong получила второй пострелизный патч, а разработчики уже наметили план дальнейших улучшений 9 мин.
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста 19 мин.
ИИ-помощник Google Gemini пропишется в миллионах телевизоров 22 мин.
Microsoft запустила программу Windows AI Labs для тестирования будущих ИИ-функций 23 мин.
Sony подтвердила слухи о сентябрьской презентации State of Play: где, когда и что покажут 2 ч.
ИИ придумает новое мороженое для миллионов людей по всему миру — Magnum применит ИИ от NotCo 2 ч.
Европа проверит, хорошо ли Apple, Google, Microsoft и Booking борются с мошенниками 3 ч.
Huawei HarmonyOS уже шестой квартал подряд остаётся популярнее Apple iOS в Китае 4 ч.
Разработчики Palworld анонсировали Palworld: Palfarm — уютный симулятор фермерской жизни, где можно сыграть в русскую рулетку 5 ч.
Белорусы теперь могут оплачивать покупки на Wildberries криптовалютой, но есть нюансы 5 ч.
GoPro анонсировала экшн-камеру Lit Hero со встроенной подсветкой за $270 7 мин.
Oracle назначила сразу двух гендиректоров 2 ч.
DJI представила Osmo Nano — свою самую маленькую модульную экшн-камеру за $309 2 ч.
BloombergNEF: ИИ ЦОД способствуют ускорению роста спроса на электричество 2 ч.
РСК и «ХайТэк» представили ПАК с российскими ИИ-ускорителями LinQ HPQ 3 ч.
За ИИ в дальнюю дорогу: Китай строит собственный децентрализованный вариант Stargate 4 ч.
Bang & Olufsen выпустила наушники-затычки Beo Grace за $1500 и чехол для них за $400 4 ч.
DDR5 раскочегарили до 13 020 МГц — очередной рекорд разгона ОЗУ пока не подтверждён 5 ч.
В Южной Корее создали самые лучшие подводные солнечные элементы 5 ч.
Красный флаг для «красной» компании — Moody's раскритиковало эпохальный план Oracle по созданию ИИ ЦОД 6 ч.