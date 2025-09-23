GoPro представила стабилизатор Fluid Pro AI с ИИ-трекером — для камер и смартфонов за $230

Компания GoPro представила универсальный стабилизатор Fluid Pro AI, который предназначен для широкого круга пользователей, поскольку поддерживает работу не только с экшн-камерами, но и, благодаря грузоподъёмности до 400 граммов, со смартфонами и некоторыми компактными фотоаппаратами. Его главным преимуществом стала продвинутая система трекинга на основе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющая удерживать объект в кадре автоматически.

В отличие от предшественника Karma Grip, представленного в 2016 году, Fluid Pro AI совместим с устройствами GoPro, включая Hero13 Black, а также с широким спектром сторонних устройств. Стабилизатор оснащён специализированным ИИ-модулем, который распознаёт жесты для дистанционного управления и автоматически удерживает в кадре выбранный объект. При необходимости пользователь может вручную задать цель отслеживания через мобильное приложение, которое также предоставляет инструменты для панорамной съёмки и таймлапсов.

Fluid Pro AI обеспечивает панорамирование на 360 градусов и наклон камеры до 320 градусов. В конструкции предусмотрены встроенная светодиодная подсветка и сменные крепления с механизмом зажима, адаптированные под смартфоны различных размеров.

Вместо выдвижной ручки или встроенных ножек штатива, как у некоторых конкурентов, инженеры GoPro сосредоточились на увеличении ёмкости аккумулятора. По заявлению компании, устройство способно работать до 18 часов в базовом режиме и до шести часов при активном ИИ-трекинге и включённой подсветке. Эти показатели выше аналогов от Insta360 и DJI, где максимальное время работы не превышает 10 часов даже при отключённом трекинге местоположения движущегося объекта.

Стабилизатор GoPro Fluid Pro AI поступит в продажу 21 октября по цене $229,99.