Китайский пользователь первым в истории Steam собрал на аккаунте более 40 000 игр

Многие пользователи Steam не раз сталкивались с тем, что по той или иной причине никогда не запускали купленную игру. И никто на платформе Valve не оказывался в этой ситуации чаще, чем SonixLegends из Китая.

Источник изображения: Valve

Источник изображений: Valve

Портал Polygon обратил внимание, что сегодня, 23 сентября 2025 года, SonixLegends стал первым в истории пользователем Steam с более чем 40 000 игр на аккаунте. Геймер получил значок в подтверждение достижения: «Коллекционер игр: 40 000+».

Технически у SonixLegends в Steam свыше 97 тыс. продуктов, однако больше половины из них не получили доступ к функциям настройки профиля (недостаточно популярны), в связи с чем не учитываются при подсчётах коллекций игр и трофеев.

Согласно калькулятору сервиса SteamDB, на покупку всех этих игр SonixLegends потратил по меньшей мере $248 тыс. (13,5 млн рублей), что по сегодняшним ценам обошлось бы ему почти в $645 тыс. (34 млн рублей).

Alien Swarm

Alien Swarm

Можно было подумать, что на таком уровне вовлечения в коллекционирование игр человек в них и не играет, но нет: в 34 проектах SonixLegends получил все достижения, а в любимом развлечении (Alien Swarm) провёл более 550 часов.

Хотя SonixLegends владеет десятками тысяч игр, пользователь написал меньше 20 обзоров своих покупок. Black Myth: Wukong коллекционер назвал культурным праздником, а снятую с продажи Coronavirus Attack пробовать не советует.

Коллекционирование игр для некоторых уже превратилось в отдельное развлечение. В рейтинге главных коллекционеров сервиса SonixLegends занимает первое место (40 029 игр), опережая Ian Brandon Anderson (39 497) и ikun (36 660).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: steam, valve
