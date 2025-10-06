UGREEN MagFlow: пауэрбанк и зарядные станции с магнитной беспроводной зарядкой Qi2 25 Вт

Беспроводная зарядка уже давно перестала быть чем-то экзотическим — многие смартфоны и гаджеты поддерживают такой способ питания, но пользователи всё ещё часто им пренебрегают. Однако вскоре это может измениться благодаря распространению стандарта Qi2 с магнитным креплением и повышенной мощностью. Компания UGREEN как раз выводит на российский рынок линейку MagFlow — серию аксессуаров с сертификаций Qi2 25 Вт.

С появлением стандарта Qi2 25 Вт беспроводная зарядка наконец перестала быть «медленным компромиссом» и стала реальной альтернативой кабелю. Кроме того, UGREEN увеличила силу магнитов в аксессуарах MagFlow на 150 % по сравнению со стандартными аксессуарами Apple MagSafe. Даже при резких движениях смартфон не сдвигается с места — UGREEN уверяет, что магнит удержит почти килограмм веса, а это, на секундочку, четыре–пять современных iPhone. Кроме того, магниты помогают точно совместить катушки для наилучшей передачи энергии. Есть и фирменная система защиты, которая следит за температурой и не даёт мощности «проседать» при длительной зарядке.

Магнитный внешний аккумулятор UGREEN MagFlow 10 000 мА·ч, 25 Вт

Мобильная составляющая серии MagFlow представлена магнитным внешним аккумулятором UGREEN MagFlow на 10 000 мА·ч. Этот пауэрбанк способен отдавать до 25 Вт по беспроводной магнитной зарядке (при подключении iPhone 17), а через кабель USB Type-C он обеспечит мощность до 30 Вт. Причём здесь есть не только порт USB Type-C, но и встроенный выдвижной кабель в прочной оплётке, который также выполняет роль петельки для переноски.

Это позволяет одновременно заряжать до трёх устройств: например, кабелями можно подключить смартфон и планшет, а на беспроводную площадку тем временем положить наушники. Также есть возможность заряжать сам пауэрбанк и от него питать устройство через беспроводную зарядку.

За уверенную фиксацию отвечает массив из 16+1 магнитов класса N52 с силой притяжения свыше 9 Н — смартфон буквально «прищёлкивается» к площадке и не смещается при движении. Есть полный набор систем защиты: от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания до многоуровневого контроля температуры. А корпус здесь огнестойкий, с габаритами всего 110,8 × 70 × 21 мм. Весит устройство тоже немного — 254 г.

Имеется у магнитного внешнего аккумулятора UGREEN MagFlow и встроенный цифровой дисплей, отображающий уровень заряда и мощность. Ёмкости батареи хватит, чтобы зарядить iPhone 16 почти дважды. Сам пауэрбанк тоже довольно быстро «заправляется» — через Type-C на 30 Вт это занимает около двух часов. Встроенная электроника поддерживает популярные протоколы зарядки (Qi, PD и др.) и умеет гибко распределять мощность между портами.

Беспроводное магнитное ЗУ 2-в-1 UGREEN MagFlow, 25 Вт

Что касается настольных зарядных станций, то здесь у UGREEN есть два варианта. Для тех, кто ценит компактность и стиль, предлагается беспроводное магнитное зарядное устройство 2-в-1 UGREEN MagFlow. Оно впишется и в рабочий кабинет, и на прикроватную тумбочку: устройство выполнено в компактном корпусе и обладает складной конструкцией, которая позволяет с помощью металлического шарнира поворачивать зарядную площадку на 360 градусов и регулировать угол наклона до 70 градусов.

Заряжать без проводов можно сразу два устройства — смартфон по беспроводному стандарту Qi2 25 Вт и, например, наушники с поддержкой беспроводной зарядки с мощностью до 5 Вт. Дополнительный порт USB Type-C пригодится для подзарядки смарт-часов или другого аксессуара. Здесь также реализованы расширенные алгоритмы защиты — ThermalGuard от перегрева, восемь степеней электрической защиты и автоматическое распределение мощности для каждого устройства.

Одна из фишек этой зарядки — поддержка режима Apple StandBy: когда iPhone находится на зарядке в горизонтальном положении, на экране появляется фирменная заставка с часами и виджетами. Магнитный блок построен на 16 элементах класса N48H с силой около 7 Н, что обеспечит надёжную фиксацию смартфона даже в защитном чехле. Размеры зарядного устройства составляют всего 60 × 60 × 42,5 мм, а масса — 224 г. В комплекте — кабель USB-C длиной 1 м.

Настольное беспроводное магнитное зарядное устройство 3-в-1 UGREEN MagFlow, 25 Вт

Ну а для тех, кто хочет получить максимум и зарядить все гаджеты разом, создана настольная зарядная станция 3-в-1 UGREEN MagFlow. Это уже не просто аксессуар, а настоящее рабочее решение для дома или офиса — причём ориентированное в первую очередь на пользователей устройств Apple: одновременно можно заряжать iPhone (Qi2 25 Вт), наушники AirPods (5 Вт) и смарт-часы Apple Watch (5 Вт), плюс подключить ещё одно устройство через USB Type-C (5–10 Вт).

Зарядная площадка для смартфона установлена на шарнире, что позволяет поворачивать её и наклонять, тем самым располагая смартфон так, как удобно. А модуль для зарядки часов — выдвижной, и при желании его легко спрятать в корпус. Есть поддержка Apple StandBy.

Приятный бонус — в коробке сразу лежит сетевой адаптер USB-C на 45 Вт: можно не докупать блок отдельно и сразу получить паспортные 25 Вт на магнитной площадке. Здесь тоже есть 8-уровневая защита от перегрева и проблем с электропитанием. Габариты станции — 150 × 85 × 58,85 мм, масса — около 350 г за счёт утяжелённого основания.

В целом, аксессуары MagFlow оптимизированы под iPhone и другие устройства Apple: причём для смартфонов серии iPhone 17, а также iPhone 16 Pro Max новинки раскрывают максимум — до 25 Вт на магнитной площадке. Однако это не значит, что новинки не подойдут пользователям Android-смартфонов и других гаджетов. Новые Pixel 10 обладают поддержкой Qi2 с магнитным креплением, и в будущем к ним присоединятся и другие смартфоны. А для моделей без встроенных магнитов подойдут фирменные магнитные чехлы стандарта Qi2.1.

Серия UGREEN MagFlow «дружит» с популярными протоколами PD, Qi, QC, PPS, AFC и не требует «танцев с бубном» при повседневном использовании. Чтобы гарантированно выйти на полную мощность Qi2 25 Вт на зарядных станциях, UGREEN рекомендует блок питания USB Type-C мощностью 45 Вт и выше.

В продажу магнитные беспроводные зарядные устройства UGREEN MagFlow поступят как на популярных онлайн-площадках (Ozon, Wildberries, AliExpress), так и в розничных сетях вроде DNS и «Технопарк» в октябре.