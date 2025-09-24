Сегодня 24 сентября 2025
Исторический полёт астронавтов NASA вокруг Луны может состояться уже 5 февраля 2026 года

Высшие лица NASA заявили о возможности совершения исторического полёта в рамках миссии Artemis 2 уже 5 февраля 2026 года. На корабле Orion в полёт вокруг Луны отправятся четверо астронавтов — впервые более чем за 50 лет. Крайней датой отправки людей к Луне станет 26 апреля, но в агентстве надеются произвести запуск как можно раньше.

Экипаж миссии Artemis 2. Источник изображения: NASA

«Чтобы назвать эту миссию полностью успешной, нам нужно облететь Луну, благополучно доставить экипаж домой и встретить их с распростёртыми объятиями», — поясняют цели миссии Artemis 2 в NASA. Корабль с экипажем не будет выходить на орбиту Луны — он совершит свободный облёт спутника с приближением к его поверхности не ближе 9260 км. Подобная осторожность обусловлена тем, что миссия Artemis 2 во многом будет испытательной. Рисковать жизнями астронавтов в NASA не собираются.

Отправка миссии Artemis 2 задержалась более чем на год. Проблемы возникли с тепловым экраном корабля Orion. В процессе входа корабля в атмосферу Земли после примерно двухнедельного нахождения на орбите Луны в беспилотном режиме миссии Artemis 1 тепловой щит «Ориона» местами неожиданно сильно прогорел. Поэтому траектория полёта корабля с людьми на борту во время миссии Artemis 2 выбрана такой, чтобы тепловой щит «Ориона» меньше подвергался термической нагрузке при входе в атмосферу нашей планеты.

В этот исторический полёт отправятся астронавты NASA: командир Рид Уайзман (Reid Wiseman), пилот Виктор Гловер (Victor Glover), специалист Кристина Кох (Christina Koch) и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен (Jeremy Hansen).

У NASA для запуска миссии Artemis 2 есть пять дней в феврале, марте и апреле. Корабль Orion передан агентству в мае этого года. В ближайшее время корабль установят на ракету-носитель SLS. Полностью готовую ракету NASA обещает показать в октябре. Луна ждёт!

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: artemis 2, nasa, запуск ракеты
