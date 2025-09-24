Valve сделала магазин Steam более динамичным и персонализированным — переработанное меню вышло из «беты»

Обновлённое меню магазина цифровой дистрибуции Steam, с конца июля проходившее открытое бета-тестирование, стало доступно везде — в клиенте Steam, на Steam Deck и в мобильном приложении Steam.

Напомним, изменения направлены на то, чтобы сделать использование Steam более комфортным. Новый дизайн поможет с меньшими усилиями находить то, что нужно, — как завсегдатаям магазина, так и лишь начинающим собирать свою библиотеку.

По словам Valve, благодаря переработке меню магазина Steam получилось более динамичным и персонализированным. Оно по-новому организовано и оформлено, что упрощает навигацию и поиск.

В частности, Valve объединила левую колонку и синюю строку меню, создав более целостное и организованное пространство для самых важных ссылок. Это меню и поле для поиска теперь доступны на большем числе страниц в магазине.

Строка поиска стала «умнее» — в ней появились персонализированные предложения для поиска и перехода на отдельные страницы, а также игры, которые пользователь недавно просматривал.

Кроме того, в обновлении упростили доступ к популярным разделам (см. «Просмотр» на главной странице), переместили рекомендации в одну вкладку («Рекомендации»), а также персонализировали «Категории».

Valve поблагодарила участников бета-тестирования за помощь в подготовке переработанного меню Steam и призвала заинтересованных в проверке новых функций Steam присоединиться к программе.