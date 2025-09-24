Сегодня 24 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Valve сделала магазин Steam более динами...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Valve сделала магазин Steam более динамичным и персонализированным — переработанное меню вышло из «беты»

Обновлённое меню магазина цифровой дистрибуции Steam, с конца июля проходившее открытое бета-тестирование, стало доступно везде — в клиенте Steam, на Steam Deck и в мобильном приложении Steam.

Источник изображений: Valve

Источник изображений: Valve

Напомним, изменения направлены на то, чтобы сделать использование Steam более комфортным. Новый дизайн поможет с меньшими усилиями находить то, что нужно, — как завсегдатаям магазина, так и лишь начинающим собирать свою библиотеку.

По словам Valve, благодаря переработке меню магазина Steam получилось более динамичным и персонализированным. Оно по-новому организовано и оформлено, что упрощает навигацию и поиск.

В частности, Valve объединила левую колонку и синюю строку меню, создав более целостное и организованное пространство для самых важных ссылок. Это меню и поле для поиска теперь доступны на большем числе страниц в магазине.

Строка поиска стала «умнее» — в ней появились персонализированные предложения для поиска и перехода на отдельные страницы, а также игры, которые пользователь недавно просматривал.

Кроме того, в обновлении упростили доступ к популярным разделам (см. «Просмотр» на главной странице), переместили рекомендации в одну вкладку («Рекомендации»), а также персонализировали «Категории».

Valve поблагодарила участников бета-тестирования за помощь в подготовке переработанного меню Steam и призвала заинтересованных в проверке новых функций Steam присоединиться к программе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайский пользователь первым в истории Steam собрал на аккаунте более 40 000 игр
Larian неожиданно выпустила нативную версию Baldur’s Gate 3 для Steam Deck, которая лучше работает и быстрее загружается
Valve объявила, когда Steam лишится поддержки 32-разрядной Windows 10
Японский Amazon рассекретил дату выхода Nioh 3 до официального анонса
Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано
Yakuza Kiwami 3 выйдет с переводом на русский и сюжетным дополнением про главного злодея — дата релиза и первый трейлер ремейка Yakuza 3
Теги: steam, valve
steam, valve
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные впервые засекли сигнал из другой Вселенной, но это не точно
Microsoft испытала охлаждение чипов через микроканалы в кремнии, вдохновлённое крыльями бабочек
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
Valve сделала магазин Steam более динамичным и персонализированным — переработанное меню вышло из «беты» 31 мин.
YouTube объявил амнистию для блогеров, заблокированных за фейки о COVID-19 и выборах 46 мин.
Японский Amazon рассекретил дату выхода Nioh 3 до официального анонса 2 ч.
«Google Фото» теперь редактирует снимки по голосовым командам — функция вышла за пределы Pixel 4 ч.
Yakuza Kiwami 3 выйдет с переводом на русский и сюжетным дополнением про главного злодея — дата релиза и первый трейлер ремейка Yakuza 3 5 ч.
Китайский пользователь первым в истории Steam собрал на аккаунте более 40 000 игр 15 ч.
ChatGPT обманом заставили пройти CAPTCHA — интернет могут наводнить фейковые публикации от ИИ 15 ч.
«Google Документы» получат дизайн с стиле Material 3 Expressive и новые фильтры поиска 16 ч.
Голосовой ИИ-помощник Gemini Live поможет в прохождении игр на Android 17 ч.
В WhatsApp встроили бесплатный переводчик сообщений, в том числе на русский 17 ч.
На краю Солнечной системы засекли вероятный взрыв первичной чёрной дыры — это приблизит учёных к пониманию тёмной материи 20 мин.
Гигаватт в неделю: OpenAI задумала развернуть крупнейшее производство ИИ-инфраструктуры 32 мин.
Samsung вернулась в гонку за рынок памяти для ИИ — её доля на рынке HBM превысит 30 % в следующем году 52 мин.
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей 52 мин.
OpenAI, Oracle и SoftBank построят в США ещё пять ИИ ЦОД для проекта Stargate 58 мин.
В MIT создали магнитный транзистор с памятью — на порядок мощнее всех существующих 2 ч.
iFixit показала внутреннее устройство iPhone 17 Pro и высоко оценила его ремонтопригодность 2 ч.
Luckfox представила PicoKVM — миниатюрный IP-KVM с сенсорным дисплеем и ИИ-блоком 2 ч.
Представлена 360-градусная экшн-камера GoPro Max2 с «настоящим 8К» за $500 3 ч.
Исторический полёт астронавтов NASA вокруг Луны может состояться уже 5 февраля 2026 года 3 ч.