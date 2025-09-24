Сегодня 24 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети YouTube объявил амнистию для блогеров, з...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

YouTube объявил амнистию для блогеров, заблокированных за фейки о COVID-19 и выборах

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube объявил, что в скором времени владельцы заблокированных аккаунтов смогут подать заявку на восстановление. Это существенный отход от прежней политики платформы, которая предполагала бессрочную блокировку учётных записей за нарушение правил распространения контента.

Источник изображения: Alexander Shatov / unsplash.com

Источник изображения: Alexander Shatov / unsplash.com

В письме юриста Alphabet Дэниэла Донована (Daniel Donovan) в адрес председателя судебного комитета Палаты представителей Джима Джордана (Jim Jordan) говорится, что данное изменение касается каналов, которые были заблокированы из-за распространения дезинформации о COVID-19 и выборах. Ранее за подобные нарушения предполагалась безвременная блокировка. «В настоящее время правилами сообщества YouTube допускается более широкий спектр контента, касающегося COVID и честности выборов», — говорится в сообщении Донована.

В сообщении YouTube в соцсети X сказано, что упомянутое нововведение является частью пилотного проекта, который доступен для части авторов контента, а также каналов, которые были заблокированы в соответствии с политиками, от которых компания в последствии отказалась. YouTube также заявила о скором запуске этой программы, но точные сроки озвучены не были.

Среди YouTube-каналов, которые были заблокированы в соответствии с действующей в прошлом политикой, есть каналы, связанные с заместителем директора ФБР Дэном Богино (Dan Bongino), министром здравоохранения и социальных служб Робертом Кеннеди младшим (Robert F. Kennedy Jr.) и др. Будут ли данные каналы в итоге разблокированы, пока неизвестно.

Этот шаг Google последовал за растущим давлением со стороны республиканцев на технологические компании с требованием отмены политики эпохи Байдена в отношении высказываний о вакцинах и политической дезинформации. В марте этого года гендиректор Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) выступал в суде, где рассматривалось дело, в рамках которого YouTube обвинялся в том, что являлся «прямым участником режима цензуры федерального правительства».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое
YouTube представил новые ИИ-инструменты для всесторонней оптимизации контента
YouTube захотел стать торговой платформой — ИИ наполнит видеоролики ссылками на товары
«Google Документы» получат дизайн с стиле Material 3 Expressive и новые фильтры поиска
Европа проверит, хорошо ли Apple, Google, Microsoft и Booking борются с мошенниками
Белорусы теперь могут оплачивать покупки на Wildberries криптовалютой, но есть нюансы
Теги: youtube, google, цензура
youtube, google, цензура
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные впервые засекли сигнал из другой Вселенной, но это не точно
Microsoft испытала охлаждение чипов через микроканалы в кремнии, вдохновлённое крыльями бабочек
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
Valve сделала магазин Steam более динамичным и персонализированным — переработанное меню вышло из «беты» 31 мин.
YouTube объявил амнистию для блогеров, заблокированных за фейки о COVID-19 и выборах 46 мин.
Японский Amazon рассекретил дату выхода Nioh 3 до официального анонса 2 ч.
«Google Фото» теперь редактирует снимки по голосовым командам — функция вышла за пределы Pixel 4 ч.
Yakuza Kiwami 3 выйдет с переводом на русский и сюжетным дополнением про главного злодея — дата релиза и первый трейлер ремейка Yakuza 3 5 ч.
Китайский пользователь первым в истории Steam собрал на аккаунте более 40 000 игр 15 ч.
ChatGPT обманом заставили пройти CAPTCHA — интернет могут наводнить фейковые публикации от ИИ 15 ч.
«Google Документы» получат дизайн с стиле Material 3 Expressive и новые фильтры поиска 16 ч.
Голосовой ИИ-помощник Gemini Live поможет в прохождении игр на Android 17 ч.
В WhatsApp встроили бесплатный переводчик сообщений, в том числе на русский 17 ч.
На краю Солнечной системы засекли вероятный взрыв первичной чёрной дыры — это приблизит учёных к пониманию тёмной материи 20 мин.
Гигаватт в неделю: OpenAI задумала развернуть крупнейшее производство ИИ-инфраструктуры 32 мин.
Samsung вернулась в гонку за рынок памяти для ИИ — её доля на рынке HBM превысит 30 % в следующем году 52 мин.
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей 52 мин.
OpenAI, Oracle и SoftBank построят в США ещё пять ИИ ЦОД для проекта Stargate 58 мин.
В MIT создали магнитный транзистор с памятью — на порядок мощнее всех существующих 2 ч.
iFixit показала внутреннее устройство iPhone 17 Pro и высоко оценила его ремонтопригодность 2 ч.
Luckfox представила PicoKVM — миниатюрный IP-KVM с сенсорным дисплеем и ИИ-блоком 2 ч.
Представлена 360-градусная экшн-камера GoPro Max2 с «настоящим 8К» за $500 3 ч.
Исторический полёт астронавтов NASA вокруг Луны может состояться уже 5 февраля 2026 года 3 ч.