YouTube объявил амнистию для блогеров, заблокированных за фейки о COVID-19 и выборах

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube объявил, что в скором времени владельцы заблокированных аккаунтов смогут подать заявку на восстановление. Это существенный отход от прежней политики платформы, которая предполагала бессрочную блокировку учётных записей за нарушение правил распространения контента.

В письме юриста Alphabet Дэниэла Донована (Daniel Donovan) в адрес председателя судебного комитета Палаты представителей Джима Джордана (Jim Jordan) говорится, что данное изменение касается каналов, которые были заблокированы из-за распространения дезинформации о COVID-19 и выборах. Ранее за подобные нарушения предполагалась безвременная блокировка. «В настоящее время правилами сообщества YouTube допускается более широкий спектр контента, касающегося COVID и честности выборов», — говорится в сообщении Донована.

В сообщении YouTube в соцсети X сказано, что упомянутое нововведение является частью пилотного проекта, который доступен для части авторов контента, а также каналов, которые были заблокированы в соответствии с политиками, от которых компания в последствии отказалась. YouTube также заявила о скором запуске этой программы, но точные сроки озвучены не были.

Среди YouTube-каналов, которые были заблокированы в соответствии с действующей в прошлом политикой, есть каналы, связанные с заместителем директора ФБР Дэном Богино (Dan Bongino), министром здравоохранения и социальных служб Робертом Кеннеди младшим (Robert F. Kennedy Jr.) и др. Будут ли данные каналы в итоге разблокированы, пока неизвестно.

Этот шаг Google последовал за растущим давлением со стороны республиканцев на технологические компании с требованием отмены политики эпохи Байдена в отношении высказываний о вакцинах и политической дезинформации. В марте этого года гендиректор Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) выступал в суде, где рассматривалось дело, в рамках которого YouTube обвинялся в том, что являлся «прямым участником режима цензуры федерального правительства».