Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники

Приобретя в 2016 году за $8 млрд производителя акустических систем Harman, южнокорейская компания Samsung Electronics решила не ограничивать этим свои усилия по консолидации профильного рынка. В мае текущего года она объявила о покупке за $350 млн бизнеса Sound United у Masimo, а теперь соответствующая сделка считается закрытой.

Источник изображения: Bowers & Wilkins

Sound United ранее функционировала под крылом Masimo, теперь спектр принадлежащих ей марок переходит под контроль Samsung Electronics. В их число вошли Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé и Boston Acoustics, теперь они расположатся под одной крышей с JBL и Harman Kardon, а также другими брендами, доставшимися Samsung ещё в 2016 году.

В составе подразделения Harman южнокорейской компании новоприобретённая Sound United продолжит функционировать достаточно автономно, чтобы сохранить идентичность и аудиторию каждого из дочерних брендов.

Компания Masimo, тем временем, после закрытия сделки сможет сосредоточиться на выпуске носимой электроники и медицинских устройств, а также своём судебном разбирательстве с Apple по поводу пульсоксиметров, встроенных в умные часы.

Теги: samsung, harman, harman kardon, marantz, аудио
