Эмитент USDT может подорожать до $500 млрд — это поставит Tether в один ряд со SpaceX и OpenAI

Tether Holdings Limited, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина Tether USD (USDT), намерена провести частный раунд финансирования с целью привлечения до $20 млрд инвестиций, что повысит оценку рыночной стоимости компании до $500 млрд, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Источник изображения: DrawKit Illustrations/unsplash.com

Источник изображения: DrawKit Illustrations/unsplash.com

По словам источников, знакомых с ситуацией, компания ведёт переговоры с инвесторами о привлечении от $15 млрд до $20 млрд в виде капитала в обмен на примерно 3 % акций. Даже в случае привлечения $15 млрд её рыночная стоимость будет оцениваться в полтриллиона долларов.

Для сравнения, аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) в июле оценивалась примерно в $400 млрд, а компания OpenAI, разработчик ИИ-чат-бота ChatGPT, в прошлом месяце начала переговоры с инвесторами о продаже акций, которая позволит её оценить в $500 млрд.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) во вторник подтвердил в соцсети X, что компания «рассматривает возможность привлечения финансирования от группы высокопоставленных ключевых инвесторов». Он также заявил, что сделка «максимизирует масштаб стратегии компании по всем существующим и новым направлениям бизнеса на несколько порядков».

По словам одного из источников, ключевых инвесторов консультирует на переговорах по сделке компания Cantor Fitzgerald, которая ранее возглавлялась Говардом Латником (Howard Lutnick), занимающим в настоящее время пост министра торговли в администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump). После перехода на госслужбу он передал управление фирмой своим детям.

В настоящее время в обращении находятся USDT на сумму около $170 млрд с почти 500 млн пользователей по всему миру. В прошлом году Tether получила прибыль в размере около $13,4 млрд, в основном благодаря процентному доходу от казначейских облигаций, обеспечивающих её основной токен.

Теги: tether, стейблкоины, инвестиции
