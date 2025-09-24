Qualcomm раскрыла, когда выпустит первые устройства с поддержкой 6G

Qualcomm на своём мероприятии Snapdragon Summit 2025 рассказала о работе над технологиями мобильной связи шестого поколения. Как оказалось, они могут появиться раньше, чем предполагалось — компания сообщила о готовности наладить выпуск совместимых устройств в 2028 году, пишет Tom's Guide.

На презентации Vision Keynote гендиректор Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon) заявил, что компания будет готова выпустить первую линейку устройств с поддержкой 6G «уже в 2028 году». Это будут, конечно, не серийные смартфоны, а тестовые устройства, предназначенные для демонстрации возможностей мобильных сетей нового поколения. Но важность заявления Qualcomm трудно переоценить — оно свидетельствует, что лидеры отрасли уже всерьёз занимаются новым стандартом.

«Мы вплотную заняты работой над связью следующего поколения, а именно 6G. Она разрабатывается для подключения облака к периферийным устройствам. Разница между 5G и 6G, помимо роста скорости, расширения широкополосной связи и увеличения объёмов данных в том, что это также сеть, у которой будет интеллект для восприятия и обработки данных с сенсоров. У нас будут совершенно новые сценарии для работы в этой интеллектуальной сети — связь периферии и облака. Мы работаем над этим уже некоторое время, и это случится раньше, чем вы думаете. Мы готовы выпустить предкоммерческие устройства с 6G уже в 2028 году. Получим масштабный контекстно зависимый интеллект», — рассказал господин Амон.

По его мнению, 6G сыграет ключевую роль в развитии технологий искусственного интеллекта, потому что модели ИИ станут гибридными, что действительно потребует сочетания устройств с локальной и облачной обработкой данных — и 6G поможет это осуществить.